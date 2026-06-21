Про це пише Astra.

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Як Москву намагаються захистити від атак?

Телеграм-канал проаналізував чергове відео від очевидця з міста, що на околицях російської столиці. На кадрах видно, як вертоліт російської МНС встановлює, ймовірно, платформу для розміщення комплексу ППО на дах офісної багатоповерхівки. Ба більше, на об'єкті вже є аналогічна конструкція.

Встановлення конструкції для ППО під Москвою: дивіться відео

OSINT-аналітики встановили, що офісна будівля розташована на одній з вулиць у центральному районі Реутова.

Подібні випадки фіксували й раніше. Зокрема, вертоліт з, ймовірно, платформою помітили у московському районі Вешняки. Він рухався у напрямку центру Москви.

Вертоліт несе схожу платформу у Москві: дивіться відео

До цього таку ж конструкцію могли встановити на найвищій будівлі у Чертаново – на даху житлового комплексу "Авеню 77" у південній частині російського міста.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний розповів, що російська ППО прикриває насамперед центр Москви, де розташована низка об'єктів військово-промислового комплексу. А ось околиці не такі захищені. Тому 18 червня Силам оборони України вдалось знайти "дірки" у ППО ворога та атакувати Москву.