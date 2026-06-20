Як зазначають у Defense Express, це може свідчити про зростаючий дефіцит зенітних ракет у російській системі ППО.

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Якими засобами Росія терміново зміцнює оборону Москви?

Московський НПЗ розташований у зоні багаторівневої оборони, яка включає кілька кілець ППО навколо міста. Попри це, останні удари дронів завдали значних пошкоджень об'єкта, що могло стати причиною додаткового підсилення захисту.

У мережі з’явилися відео, на яких видно розміщення ЗРГК "Панцир" у районі транспортної інфраструктури неподалік НПЗ. Одна з установок могла бути доставлена з інших регіонів, про що може свідчити її додаткове бронювання та так званий "мангал" на кабіні – елемент, який раніше частіше фіксувався на техніці в зоні бойових дій.

Росія перекидає "Панцирі" з фронту: дивіться відео

Також звертається увага на можливий неповний боєкомплект системи. На оприлюднених кадрах помітно, що на частині пускових установок може бути встановлено лише кілька зенітних ракет із можливих шести, що може свідчити про обмежені запаси боєприпасів.

Якщо це справді так, то дефіцит зенітних ракет до ЗРГК "Панцирь" у Росії може бути глибшим, ніж вважається офіційно,

– йдеться в аналітичних оцінках Defense Express.

Фахівці також зазначають, що переміщення систем ППО до Москви може свідчити про перерозподіл ресурсів усередині російської армії. У такому випадку інші стратегічні об’єкти на території Росії можуть залишатися менш захищеними.

Як ще укріплюють Москву?

У Москві очевидці зняли відео, на якому зафіксовано процес підйому невідомого об’єкта на дах житлового комплексу "Авеню 77" у районі Чертаново. Будівля є однією з найвищих у цьому районі, її висота сягає близько 150 – 155 метрів, а поверховість – до 43 – 45 рівнів.

На кадрах видно вертоліт, який зависає в повітрі та транспортує вантаж на тросах. Також на даху висотки перебувала група людей, які готувалися приймати доставлений об’єкт.

Вертоліт біля ЖК "Авеню 77": дивіться відео

Варто зауважити, що ЖК "Авеню 77" розташований у південній частині Москви, приблизно за 13 кілометрів від Кремля. Це один із найвищих житлових комплексів району Чертаново, який часто згадується у контексті міської забудови та щільної інфраструктури. Будівля знаходиться також відносно недалеко від промислових і стратегічних об’єктів південної частини столиці Росії, що останнім часом неодноразово ставали цілями атак безпілотників.

У мережі та серед спостерігачів з’явилися припущення, що на дах могли доставляти елемент системи протиповітряної оборони. Зокрема, користувачі згадували платформу або основу для розміщення комплексу типу "Панцир".

Чому російська ППО не впоралася із захистом столиці?

Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за час повномасштабної війни, що знову поставило під сумнів ефективність російської системи ППО. Російська сторона заявила про нібито "тисячу дронів", однак експерти вважають ці цифри перебільшеними та такими, що не відповідають реальному масштабу атаки.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначає, що для подібного прориву не обов’язково застосовувати масовані удари, адже російська оборона має структурні слабкості. За його словами, навколо Москви розгорнуто багаторівневу систему ППО, яка включає комплекси С-300 та С-400 як основний ешелон захисту. Ці системи доповнюють зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", які мають боротися з низьколетючими цілями, зокрема безпілотниками.

Однак експерт підкреслює, що така система побудована нерівномірно, і кожна система фактично відповідає за значну ділянку периметра. Він пояснює, що якщо дрони проривають один або два такі рубежі, то далі можуть просуватися значно вільніше через "вікна" в обороні.

Також Криволап звертає увагу, що обмежена кількість ракет на кожному комплексі не дозволяє відбивати тривалі масовані атаки.