Навряд чи повідомлення окупантів є правдивими. Як зауважив 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап, під час атаки на Москву не потрібно було відправляти так багато дронів, оскільки у ворога є проблеми із захистом.

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Як насправді побудована ППО навколо Москви?

Протиповітряна оборона складається із систем С-300, С-400, які прикривають повітряний простір від балістичних, крилатих ракет, літаків, аеродинамічних конструкції, зокрема безпілотників.

Варто зауважити, що одна ракета від комплексу С-400 40Н6 коштує приблизно 4 мільйони доларів. Вона дорожча, ніж ракети до Patriot. У такий спосіб навколо Москви розташовано 15 – 20 комплексів С-400 і С-300. Вони утворюють основну першу лінію протиповітряної оборони.

Від цілей, що низько літають, комплекси С-300 і С-400 прикривають ЗРК "Панцир-С1" і "Панцир- С-2". Їх виготовили приблизно 30 стаціонарних комплексів, але не всі вони стоять біля Москви,

– пояснив авіаційний експерт.

Наступна лінія ППО – це кільцева дорога навколо Москви завдовжки 108 кілометрів. А велике кільце – 330 кілометрів. Саме по довжині окружності росіяни вирішили розташовувати системи "Панцир". Їх стоїть приблизно 60 – 90. Відповідно один ЗРК "Панцир" має захищати 12 – 14 кілометрів цієї ділянки.

А якщо їх менше, то ділянка ще більша. А дальність дії ракет від "Панциря" якраз і становить приблизно 20 кілометрів.

Тому виходить, якщо ти подолав один або два "Панцирі", то можеш далі заходити досить вільно. Я не думаю, що одночасно з різних сторін, з усієї Москви, проти кожного "Панциря" застосовували наші безпілотні системи. Я думаю, що проривались в якомусь одному місці,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Варто розуміти, що "Панцир- С-1" і "Панцир- С-2" мають по 12 ракет. "Панцир-СМД-Е" – 48. До того ж є гарматне озброєння, але воно стріляє до 4 кілометрів. Тож, якщо ти запустив по "Панцирю" 12 безпілотників, то теоретично у кращому випадку він може збити 12, а 13-й вже пролетить. Так стався прорив і росіяни це розуміють.

Авіаексперт про особливості ППО навколо Москви: дивіться відео

Як Кремль намагається покращити свій захист?

Для того, щоб якось владнати проблему, росіяни почали ставити бійців з ПЗРК. Вони мають бити по дронах. Зрозуміло, що користі від цього мало, адже, як правило, вони влучають у свої об'єкти, бо не можуть влучати чітко, у них немає відповідних засобів детекції.

Системи ППО, особливо малої ППО, побудовані у нас та у Росії за зовсім різними принципами. У них це просто "Панцир", який має радар. А ще раніше вони мали "ТОРи", поки не перенесли їх на лінію бойового зіткнення. Адже там їх теж починають діставати наші літаки,

– додав авіаексперт.

Окупанти змушені покращувати свою оборону у тих місцях, куди проривається Україна. Також вони сподіваються, що зможуть перехоплювати щось на виході з нашої території. Але, як бачимо, у них це не вдається.

Треба мати значно більше засобів детекції, а їх нема. З комплексів С-400 на початку гарячої фази війни було близько 90. Зараз їх залишилось – 55 – 60. Всі інші знищені, відновити ці комплекси росіяни не можуть,

– зауважив авіаексперт.

Щодо "Панцирів", то на початку гарячої фази війни їх було приблизно 220. З цієї цифри – половина знищена. Так ми можемо порахувати, що навколо Москви стоїть від 60 до 90 "Панцирів". Більше там нічого не може бути.

Отже, коли йде така хвиля наших безпілотників, то відповідна кількість проривається. Для того, щоб прорвати російську ППО Україні навіть не потрібно тисячі дронів. Ми довели, що можемо впоратися з цим завданням.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня росіяни зазнали масованої атаки. Пропагандисти заявили про нібито 194 збиті дрони. Відомо про влучання по Московському нафтопереробному заводу, який забезпечував паливом російську армію. Наступного дня атака продовжилась. Дрони долетіли до Підмосков'я. Загалом в області чули вибухи й бачили дим.