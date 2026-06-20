Вряд ли сообщения оккупантов соответствуют действительности. Как отметил в эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап, во время атаки на Москву не было необходимости запускать столько дронов, поскольку у врага есть проблемы с защитой.

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Как на самом деле устроена ПВО вокруг Москвы?

Противовоздушная оборона состоит из систем С-300, С-400, которые прикрывают воздушное пространство от баллистических и крылатых ракет, самолетов, аэродинамических конструкций, в частности беспилотников.

Стоит отметить, что одна ракета комплекса С-400 40Н6 стоит примерно 4 миллиона долларов. Она дороже, чем ракеты для Patriot. Таким образом, вокруг Москвы расположено 15–20 комплексов С-400 и С-300. Они образуют основную первую линию противовоздушной обороны.

От низколетящих целей комплексы С-300 и С-400 прикрывают ЗРК "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2". Их изготовили примерно 30 стационарных комплексов, но не все они находятся вблизи Москвы,

– пояснил авиационный эксперт.

Следующая линия ПВО — это кольцевая дорога вокруг Москвы протяженностью 108 километров. А большое кольцо — 330 километров. Именно по длине окружности россияне решили размещать системы "Панцирь". Их установлено примерно 60–90. Соответственно, один ЗРК "Панцирь" должен защищать 12 – 14 километров этого участка.

А если их меньше, то участок будет ещё больше. А дальность действия ракет "Панциря" как раз составляет примерно 20 километров.

Поэтому получается, что если ты преодолел один или два "Панциря", то можешь дальше продвигаться довольно свободно. Я не думаю, что одновременно с разных сторон, со всей Москвы, против каждого "Панциря" применялись наши беспилотные системы. Я думаю, что прорывались в каком-то одном месте,

– подчеркнул Константин Криволап.

Следует понимать, что "Панцирь-С-1" и "Панцирь-С-2" имеют по 12 ракет. "Панцирь-СМД-Е" — 48. К тому же есть пушечное вооружение, но оно стреляет на дальность до 4 километров. Поэтому, если ты запустил по "Панцирю" 12 беспилотников, то теоретически в лучшем случае он может сбить 12, а 13-й уже пролетит. Так и произошёл прорыв, и россияне это понимают.

Авиаэксперт об особенностях ПВО вокруг Москвы: смотрите видео

Как Кремль пытается усилить свою защиту?

Чтобы как-то решить проблему, россияне начали выставлять бойцов с ПЗРК. Они должны сбивать дроны. Понятно, что пользы от этого мало, ведь, как правило, они попадают в свои объекты, так как не могут целиться точно — у них нет соответствующих средств обнаружения.

Системы ПВО, особенно малой ПВО, построены у нас и в России по совершенно разным принципам. У них это просто "Панцирь", который имеет радар. А ещё раньше у них были "ТОРы", пока их не перебросили на линию боевого соприкосновения. Ведь там их тоже начинают сбивать наши самолёты,

– добавил авиаэксперт.

Оккупанты вынуждены укреплять свою оборону в тех местах, куда прорывается Украина. Также они надеются, что смогут перехватить что-то на выходе с нашей территории. Но, как видим, у них это не получается.

Нужно иметь гораздо больше средств обнаружения, а их нет. Комплексов С-400 в начале горячей фазы войны было около 90. Сейчас их осталось – 55–60. Все остальные уничтожены, восстановить эти комплексы россияне не могут,

– отметил авиаэксперт.

Что касается "Панцирей", то в начале горячей фазы войны их было примерно 220. Из этого числа — половина уничтожена. Таким образом, мы можем подсчитать, что вокруг Москвы находится от 60 до 90 "Панцирей". Больше там ничего быть не может.

Следовательно, когда идет такая волна наших беспилотников, соответствующее количество прорывается. Для того, чтобы прорвать российскую ПВО, Украине даже не нужно тысячи дронов. Мы доказали, что можем справиться с этой задачей.

Напомним, в ночь на 18 июня россияне подверглись массированной атаке. Пропагандисты заявили о якобы 194 сбитых дронах. Известно о попадании по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал топливом российскую армию. На следующий день атака продолжилась. Дроны долетели до Подмосковья. В целом в области слышали взрывы и видели дым.