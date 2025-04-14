Украине нужны ЗРК Patriot: боец ВСУ назвал самый эффективный метод, чтобы убедить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, наше государство готово их даже купить. В этом предложении может быть финансовый интерес для США.

Такие инициативы – это самый эффективный метод, чтобы убедить Дональда Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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"Исходя из этих реалий, президент Украины Владимир Зеленский делает абсолютно правильные прагматические шаги с точки зрения того, что мы не просим, чтобы нам передавали вооружение. Мы готовы его купить. Думаю, что среди других аргументов, которые есть, этот, пожалуй, может быть самым эффективным для убеждения президента США", – считает он.

Важно то, как быстро эти системы ПВО могут быть поставлены, каким будет количество ракет к ним и так далее. Сейчас американское оборонное производство ждет заказов. США собираются увеличить оборонные расходы до 1 триллиона долларов.

Соответственно на это ориентируется оборонно-промышленный комплекс, который будет увеличивать производство оружия, снарядов, боеприпасов, систем ПВО. В частности, ЗРК Patriot.

Поэтому, думаю, что исходя из финансовой стороны этого вопроса, это может быть аргумент для того, чтобы такие системы были переданы Украине. Единственное, что остается – это вопрос времени, как быстро это может произойти,

– добавил боец ВСУ.

Напомним, несмотря на обещания, которые звучали во время саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля, Украина до сих пор не получила дополнительные системы ПВО Patriot. Владимир Зеленский объяснил, что проблема заключается не в финансах. По его словам, некоторые европейские страны готовы финансировать закупку систем для усиления защиты украинского неба, а США говорят, что сегодня нет возможности. В разговоре с Дональдом Трампом украинский лидер заявил, что Украина готова купить Patriot за 15 миллиардов долларов (10 систем) или получила лицензию на их производство.