В проект также вовлечены Германия и США. Об этом объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, указано на сайте норвежского правительства.

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Помощь от Норвегии

Норвегия при поддержке США и Германии выделит 1,4 мильярдов норвежских крон (около 120 млн евро) для реализации проекта предоставления Украине дополнительной системы Patriot.

Стьоре подчеркнул, что российские атаки на Украину продолжаются непрерывно, и Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты мирного населения.

ПВО для Украины – это приоритетная сфера для Норвегии, и я очень рад, что можем помочь Украине получить новую систему Patriot, – отметил он.

Ранее правительство Норвегии разрешило передать Украине технологии по производству 155-миллиметровых снарядов. Компания Nammo заключила соглашение, которое способствует налаживанию лицензионного производства в Украине отечественной оборонной компанией.

Румыния уже передавала одну систему Patriot в начале октября. Это решение она приняла после того, как россияне атаковали припортовые и пограничные объекты в Измаильском районе Одесской области. Румыния же во время этой атаки поднимала в воздух свою авиацию.