У проєкт також залучені Німеччина та США. Про це оголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, зазначено на сайті норвезького уряду.

Дивіться також Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, – Умєров

Допомога від Норвегії

Норвегія за підтримки США та Німеччини виділить 1,4 мільярдів норвезьких крон (близько 120 млн євро) для реалізації проєкту надання Україні додаткової системи Patriot.

Стьоре підкреслив, що російські атаки на Україну тривають безперервно, і Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення.

ППО для України – це пріоритетна сфера для Норвегії, і я дуже радий, що можемо допомогти Україні отримати нову систему Patriot,

– зазначив він.

Раніше уряд Норвегії дозволив передати України технології з виробництва 155-міліметрових снарядів. Компанія Nammo уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва в Україні вітчизняною оборонною компанією.

Румунія вже передавала одну систему Patriot на початку жовтня. Це рішення вона ухвалила після того, як росіяни атакували припортові та прикордонні об'єкти в Ізмаїльському районі Одещини. Румунія ж під час цієї атаки підіймала у повітря свою авіацію.