Про це увечері 2 жовтня повідомив президент Зеленський, а згодом інформацію підтвердили журналістами "Радіо Свобода" у міністерстві оборони Румунії.
Дивіться також Україна отримає від Швейцарії допомогу у розмірі майже 2 мільярди доларів
Patriot від Румунії уже в Україні
Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети,
– написав Володимир Зеленський.