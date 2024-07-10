Самое мощное одноразовое укрепление ПВО, – Кулеба рассказал, как партнеры усилят защиту Украины

Несколько месяцев назад Украина поставила вопрос о необходимости первоочередной поставки 7 систем Patriot. По 5 уже есть решение. Относительно других систем ПВО наше государство ждет окончательного принятия.

Также партнеры пообещали предоставить Украине много систем средней и малой дальности. Об этом 24 Каналу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также Украина получит очень положительный ответ на запрос о семи Patriot, – посол США при НАТО

"Я думаю, что это самое мощное одноразовое укрепление ПВО Украины с начала вторжения. То есть когда за такой короткий промежуток времени принимается так много решений по поставкам в Украину ПВО", – подчеркнул чиновник.

Все Patriot будут привезены в Украину

Дмитрий Кулеба отметил, что одна из этих 5 систем Patriot – немецкая, которая уже работает в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц 10 июля как инициатор и лидер коалиции ПВО для Украины пообещал, что он и в дальнейшем будет активно работать над увеличением поставок этих систем для Украины.

Все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, все будут привезены. Это может занять где-то больше времени, где-то меньше, но Украина нуждается в этом щите. Она его получит,

– подчеркнул министр.