Хотелось бы видеть не только сбитые ракеты, но и самолеты, – Игнат о возможностях ЗРК Patriot

Вскоре в рамках военной помощи от партнеров Украина получит систему ПВО Patriot. Ее характеристики позволят противодействовать не только баллистическим ракетам, но и вражеской авиации.

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил свое предыдущее заявление о том, что украинцы узнают о прибытии этой системы в Украину после первого сбитого российского самолета с помощью этого ЗРК. Patriot помогут не только противодействовать вражеским ракетам, но и авиации.

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Американская система ПВО против российской авиации

Юрий Игнат отметил, что на фоне украинских систем ПВО "Бук-М1" с дальностью 40 километров и С-300 с дальностью 75 километров ЗРК Patriot существенно отличается. Это дальнобойная система с радиусом действия до 150 км. Поэтому это не только поможет сбивать баллистические ракеты, но и противодействовать авиации на дальних расстояниях.

Представитель Воздушных сил объяснил, что россияне для запуска ракет или авиационных бомб подлетают на расстояние 30 – 60 километров до границы Украины или линии разграничения на оккупированной территории. Поэтому такие дальнобойные комплексы, как Patriot, позволят отогнать российскую авиацию.

Хотелось бы видеть не только сбитые российские крылатые ракеты, но и самолеты, часто появляющиеся на линии боевого столкновения,

– отметил Игнат.

Воздушные силы опровергли информацию о Patriot в Украине

Речь не идет о сбитии российских самолетов над территорией России, в частности, из-за позиции партнеров по использованию их оружия. Однако серьезная активность вражеской авиации сохраняется на временно оккупированных территориях на Востоке, поэтому ЗРК Patriot может "подрезать крылья" российским самолетам там, если командование примет решение о его размещении в таком месте, чтобы он мог и прикрывать наших воинов и критическую инфраструктуру, и противодействовать вражеским целям, в том числе самолетам.

Еще в конце декабря 2022 года США объявили о предоставлении Украине систем ПВО Patriot. Однако освоение этой системы, логистика, установка и другие факторы занимают определенное время, поэтому сейчас мы только в процессе получения этих зенитно-ракетных комплексов.

Однако 9 марта издание Finacial Times сообщило о том, что первая партия этих систем уже прибыла в Украину, но еще не была введена в эксплуатацию. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что этих ЗРК в Украине он не видел. Однако пообещал, что украинцы обязательно узнают о прибытии этих систем, но только после того, как с их помощью удастся сбить первый российский самолет.