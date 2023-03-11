Хотелось бы видеть не только сбитые ракеты, но и самолеты, – Игнат о возможностях ЗРК Patriot
Вскоре в рамках военной помощи от партнеров Украина получит систему ПВО Patriot. Ее характеристики позволят противодействовать не только баллистическим ракетам, но и вражеской авиации.
В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил свое предыдущее заявление о том, что украинцы узнают о прибытии этой системы в Украину после первого сбитого российского самолета с помощью этого ЗРК. Patriot помогут не только противодействовать вражеским ракетам, но и авиации.
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Американская система ПВО против российской авиации
Юрий Игнат отметил, что на фоне украинских систем ПВО "Бук-М1" с дальностью 40 километров и С-300 с дальностью 75 километров ЗРК Patriot существенно отличается. Это дальнобойная система с радиусом действия до 150 км. Поэтому это не только поможет сбивать баллистические ракеты, но и противодействовать авиации на дальних расстояниях.
Представитель Воздушных сил объяснил, что россияне для запуска ракет или авиационных бомб подлетают на расстояние 30 – 60 километров до границы Украины или линии разграничения на оккупированной территории. Поэтому такие дальнобойные комплексы, как Patriot, позволят отогнать российскую авиацию.
Хотелось бы видеть не только сбитые российские крылатые ракеты, но и самолеты, часто появляющиеся на линии боевого столкновения,
– отметил Игнат.
Воздушные силы опровергли информацию о Patriot в Украине
Еще в конце декабря 2022 года США объявили о предоставлении Украине систем ПВО Patriot. Однако освоение этой системы, логистика, установка и другие факторы занимают определенное время, поэтому сейчас мы только в процессе получения этих зенитно-ракетных комплексов.
Однако 9 марта издание Finacial Times сообщило о том, что первая партия этих систем уже прибыла в Украину, но еще не была введена в эксплуатацию. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что этих ЗРК в Украине он не видел. Однако пообещал, что украинцы обязательно узнают о прибытии этих систем, но только после того, как с их помощью удастся сбить первый российский самолет.