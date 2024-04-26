Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что, отказ Греции и Испании передавать системы противовоздушной обороны является достаточно обоснованным, а именно из-за неуверенности США. Также он добавил, что многие греческие медиа находятся под властью российской оппозиции.

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Ситуация в Испании

По словам Саакяна, в Испании есть только 3 ЗРК. Не стоит забывать, Испания передала Украине почти все свои зенитно-ракетные комплексы Hawk, потому что не могли предоставить Patriot.

Из-за того, что российско-украинская война затянулась, по мнению политолога, страны Запада из-за неуверенности США перевооружаются. Украина сейчас входит в точку, когда может начать конкурировать с этими странами за дефицитные системы противовоздушной обороны.

Они пересматривают свои планы обороны, потребности. Если считалось, что нужно три установки, чтобы закрыть испанские потребности, то сейчас они уже пересматривают свои планы и понимают, что для этого могут быть нужны дополнительные системы,

– прокомментировал Саакян.

Ситуация в Греции

Здесь, по словам политолога, ситуация является более объективной. Греция имеет постоянные провокации со стороны Турции, а именно с залетами турецких самолетов. Это происходит чуть ли не несколько раз в неделю. Страны имеют территориальные споры относительно островов. Даже во время Кризиса в Греции в 2008 – 2010 годах, когда зарплаты и пенсии уменьшились втрое, было запрещено снимать с банкоматов более 200 евро в неделю, расходы на армию не были обрезаны.

Армия в Греции занимает самое ценное место. Эта страна милитаризована больше, чем все вместе взятые страны Средиземного моря, потому что рядом Турция и разница потенциалов колоссальная,

– отметил Саакян.

Он добавил, что системы противовоздушной обороны для Греции являются чувствительным внутриполитическим элементом. Если страна отдаст какую-то одну систему, это будет означать, что безопасность и оборона Греции от Турции поставлены под вопросом.

Ни один греческий премьер-министр на такое не пойдет. Вброс информации в публичное поле о том, что происходит едва ли не давление на Грецию, поставил крест на возможности передачи таких зенитных систем,

– подчеркнул политолог.

Пророссийская оппозиция в Греции

В Греции присутствует очень сильное российское предложение. По словам Саакяна, оно владеет несколькими национальными каналами страны. В руках греко-российского олигарха, который занимает пророссийскую оппозицию, есть один из топ-каналов.

Это (передача Грецией систем противовоздушной обороны Украины – 24 Канал) было бы использовано для того, чтобы сбросить греческое правительство и запустить политический кризис. Сейчас мы имеем в Греции абсолютную поддержку политических элит и власти, а ситуация в обществе, мягко говоря, даже не 50/50. Россия где-то 60/40 переигрывает нас информационно в Греции,

– отметил политолог.

Каким образом Греция могла бы согласиться

Сейчас, по мнению Саакяна, важно, чтобы спала волна восприятия информации, как давления на Грецию. Тогда, возможно, через несколько месяцев, электоральная ситуация позволит снова подойти к этому вопросу, но деликатнее.

Для примера, США гарантировали бы Греции поставки Patriot или дополнительные самолеты для противовоздушной обороны определенного количества в следующем году при условии, что Греция начинает отгружать Украине системы противовоздушной обороны.

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