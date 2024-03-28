Системы Patriot в Украину передали не США, а другие страны, – Зеленский

Все системы ЗРК Patriot, которые обороняют небо над Украиной, наше государство получило не от Соединенных Штатов. Президент также отметил, что предоставили их нам с помощью стран-партнеров.

Об этом в интервью заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что системы ЗРК Patriot, которыми Украина обороняется от российских ракет, наше государство получило от стран-партнеров.

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Системы Patriot поступили не от США

Президент Украины также отметил, что выделенные средства США на ЗРК Patriot для нас в наше государство не поступали. Именно страны Евросоюза занимались передачей этих систем ПВО.

Мы очень благодарны за все США, безусловно. Но те системы Patriot, которые есть у нас, пришли не из США. И вы должны понимать, что если выделяются деньги на системы Patriot, эти системы приходили из разных стран. Эти деньги никогда к нам не поступали (непосредственно – 24 Канал),

– пояснил в интервью он.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что у него отсутствуют сомнения относительно того, что именно благодаря США Украина получила системы Patriot.

Да, это большая помощь для нас. Это факт, что это делали США,

– уточнил глава государства.

Украине нужно больше Patriot

Россия продолжает терроризировать население Украины своими крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе "Шахед". ЗРК Patriot – системы, которые способны противостоять баллистике и аэробаллистике. И их нам нужно больше, чтобы эффективно защищать небо над нашим государством.

В эфире 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник отметил, что системы Patriot результативно себя проявили в сбивании тех же "Кинжалов". В то же время он добавил, что также хорошо работают и SAMP/T.

Таких установок надо как можно больше. Должен напомнить, что установок Patriot на планете, когда они начали изготавливаться еще с 80-х годов, есть от 1000 до 1300. Вопрос даже не технологической, а политической воли наших союзников. Нет проблемы с наличием оружия, есть проблема с поставками в Украину,

– добавил Черник.

Собственно, Украина уже месяцы ожидает того, чтобы в США определились с выделением дополнительной помощи в размере более 60 миллиардов. Эта сумма необходима как для покупки вооружения для успешного противостояния россиянам на фронте, так и для средств ПВО, чтобы противодействовать воздушным нападениям со стороны страны-агрессора.