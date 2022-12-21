Украинские военные будут учиться управлять Patriot несколько месяцев, – Пентагон

США передают Украине систему ПВО Patriot. Также Штаты помогут с обучением украинских военных на этих установках.

Потребуется несколько месяцев, чтобы украинские военные прошли надлежащую подготовку для работы с системой Patriot. Об этом заявил высокопоставленный представитель обороны США.

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Patriot нуждается в подготовке. Мы ожидаем, что понадобится несколько месяцев, чтобы украинские силы получили необходимую подготовку для его успешного применения,

– сказал чиновник.

Кстати, Байден в ходе встречи с Зеленским подчеркнул, что США будут продолжать укреплять способность Украины защищать себя. В частности, это касается и противовоздушной обороны. Президент США подтвердил, что США передадут Украине ПВО Patriot.

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