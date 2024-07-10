Зеленский оценил, достаточно ли ЗРК Patriot получила Украина от партнеров

По словам украинского президента, новых систем Patriot недостаточно для полной защиты неба. В то же время Владимир Зеленский поблагодарил США за оказанную помощь.

Во вторник, 9 июля, глава нашего государства прибыл на саммит НАТО, который будет проходить в Вашингтоне до 11 июля. В Институте Рональда Рейгана он ответил на вопросы, в частности, по ЗРК Patriot, – информирует 24 Канал.

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Зеленский о Patriot для Украины

Украинский президент вспомнил, что наше государство нуждается в защите воздушного пространства. Последняя атака на столицу, в ходе которой пострадала детская больница "Охматдет", – яркий этому пример.

Спасибо за это решение по дополнительным системам Patriot. Они, конечно, помогут. Но этого недостаточно, никогда не достаточно,

– заявил Зеленский.

Владимир Зеленский констатировал, что россияне используют различные типы нового вооружения. Украина также должна совершенствовать собственный арсенал, чтобы эффективно противостоять агрессии.

Мы тоже должны двигаться вперед, принять серьезные шаги по ПВО различных типов, больше чем один тип,

– подчеркнул президент.



Что нужно знать о ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

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Во время этой же пресс-конференции в Вашингтоне Зеленский ответил, сколько самолетов F-16 нуждается Украина, чтобы противостоять России в небе. По его словам, речь идет о 128 единицах, которые могут образовать воздушный флот.