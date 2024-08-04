Впервые украинские воины показали немецкий ЗРК Skynex в боевых условиях: мощное видео

Защитники неба распространили кадры боевой работы по вражеским целям. На них, в частности, видно немецкую систему противовоздушной обороны Skynex.

Ролик появился в соцсетях Оперативного командования "Запад" в воскресенье, 4 августа. Кроме ЗРК Skynex, на нем – украинские летчики выполняют задачи.

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ЗРК Skynex в боевых условиях

Система Skynex способна нейтрализовать одним залпом небольшой рой дронов. Зенитно-ракетный комплекс оснащен 35-миллиметровой автоматической пушкой Oerlikon Mk3.

Она имеет эффективную дальность стрельбы около 4 000 метров и скорострельность – 1 000 выстрелов в минуту.

Украинские защитники показы ЗРК Skynex в боевых условиях: смотрите видео ОК "Запад"

Еще в январе 2024 года наше государство получило комплекс Skynex с боеприпасами. Самое главное, ЗРК способен ликвидировать вражеские воздушные цели в автоматическом режиме – то есть без вмешательства человека.

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