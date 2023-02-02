ВСУ ликвидировали распиаренный Кремлем ЗРК "Тор": эпическое видео

Российские оккупанты развернули зенитно-ракетные комплексы "Тор" на линии столкновения, которые вроде бы могут работать даже при очень низких температурах. Однако Вооруженные Силы не позволили установкам проявить себя в бою.

Украинская армия продолжает героически противостоять захватчикам и уничтожать все "новейшее вооружение", которое враг опрокидывает в наше государство на линию фронта. Собственно, телеграм-каналы отметили, что захватчики остались без арктической версии системы "Тор" и показали подтверждающее это видео.

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Не успели похвастаться, как надо уже поминали ЗРК

Известно, что на своем пропагандистском телевидении путинские журналисты долгое время рассказывали о "величии" и "мощи" этих систем. Однако, как всегда, оккупанты лгали, поскольку украинским артиллеристам удалось мгновенно ликвидировать одну из таких установок, как только она попала на передовую.

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По словам пропагандистов, эта установка может работать как в ручном режиме – то есть с участием операторов – так и полностью автоматически. В то же время "она способна" сама контролировать очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивать все воздушные цели, которые не распознает радиолокационная система.

Как бы там ни было, однако захватчикам от этого почти никакой пользы, ведь Вооруженные Силы – не дремлют.

Какова история создания российских ЗРК "Тор" Работа над этими комплексами началась в 1972 году. Через два года была издана тактико-техническая задача, а в 1976 году – защищенный эскизно-технический проект. Главный конструктор ЗРК "Тор" – россиянин Вениамин Ефремов. Собственно, установка взята на вооружение вражеской армии с 19 марта 1986 года.

Напомним, что по состоянию на 1 февраля Россия потеряла около 128 420 бойцов: