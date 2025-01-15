Пораженным ЗРК "Тор" в Курской области могли управлять военные КНДР, – аналитик

Накануне появилась информация, что на Курщине поразили новейший северокорейский ЗРК "Тор". Японской аналитик предположил, что управление системой могли осуществлять солдаты КНДР.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на японского OSINT-аналитика Tarao Goo в X.

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Кто мог управлять новейшей ЗРК в Курской области

Аналитик высказал предположение, что зенитным ракетным комплексом, пораженным на территории Курской области, могли управлять военные из КНДР, учитывая его современность и потребность в квалифицированных специалистах.

Он отметил, что эта система является чрезвычайно современной для российских военных, ведь ее впервые продемонстрировали в 2020 году, после чего она больше не появлялась в материалах пропагандистских СМИ КНДР.

Анализ силуэта пораженного ЗРК в Курской области / Фото Tarao Goo

Кроме того, специалисты по изучению военной деятельности КНДР не зафиксировали попыток интегрировать ракеты этой системы на корабли, поскольку корабельная ПВО Северной Кореи пока остается слабой и неспособной противостоять западным крылатым ракетам.

Также существует вероятность, что в Россию могли привезти специалистов, которые отвечают за обслуживание этой системы или обучение российских военных.

К слову, изначально российские пропагандисты сначала представили удар по собственному ЗРК как поражение радиолокационной станции западного образца. Именно эти опубликованные видео и фото позволили частично сравнить силуэт северокорейской системы с образцом, который попал под удар.