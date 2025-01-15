УКР РУС
15 января 2025, 19:11
2

Пораженным ЗРК "Тор" в Курской области могли управлять военные КНДР, – аналитик

Ярослав Погончук

Накануне появилась информация, что на Курщине поразили новейший северокорейский ЗРК "Тор". Японской аналитик предположил, что управление системой могли осуществлять солдаты КНДР.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на японского OSINT-аналитика Tarao Goo в X.

Смотрите также Надеюсь, Россия обеспечит их мешками для трупов, – Белый дом о потерях бойцов КНДР

Кто мог управлять новейшей ЗРК в Курской области

Аналитик высказал предположение, что зенитным ракетным комплексом, пораженным на территории Курской области, могли управлять военные из КНДР, учитывая его современность и потребность в квалифицированных специалистах.

Он отметил, что эта система является чрезвычайно современной для российских военных, ведь ее впервые продемонстрировали в 2020 году, после чего она больше не появлялась в материалах пропагандистских СМИ КНДР.

Анализ силуэта пораженного ЗРК в Курской области / Фото Tarao Goo

Кроме того, специалисты по изучению военной деятельности КНДР не зафиксировали попыток интегрировать ракеты этой системы на корабли, поскольку корабельная ПВО Северной Кореи пока остается слабой и неспособной противостоять западным крылатым ракетам.

Также существует вероятность, что в Россию могли привезти специалистов, которые отвечают за обслуживание этой системы или обучение российских военных.

К слову, изначально российские пропагандисты сначала представили удар по собственному ЗРК как поражение радиолокационной станции западного образца. Именно эти опубликованные видео и фото позволили частично сравнить силуэт северокорейской системы с образцом, который попал под удар.