Повідомляє 24 Канал з посиланням на японського OSINT-аналітика Tarao Goo в X.

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Хто міг керувати новітньою ЗРК в Курській області

Аналітик висловив припущення, що зенітним ракетним комплексом, ураженим на території Курської області, могли керувати військові з КНДР, враховуючи його сучасність і потребу у кваліфікованих фахівцях.

Він зазначив, що ця система є надзвичайно сучасною для російських військових, адже її вперше продемонстрували у 2020 році, після чого вона більше не з’являлася у матеріалах пропагандистських ЗМІ КНДР.

Аналіз силуету уражено ЗРК в Курській області / Фото Tarao Goo

Крім того, фахівці з вивчення військової діяльності КНДР не зафіксували спроб інтегрувати ракети цієї системи на кораблі, оскільки корабельна ППО Північної Кореї наразі залишається слабкою і неспроможною протистояти західним крилатим ракетам.

Також існує ймовірність, що до Росії могли привезти фахівців, які відповідають за обслуговування цієї системи або навчання російських військових.

До слова, спочатку російські пропагандисти спочатку представили удар по власному ЗРК як ураження радіолокаційної станції західного зразка. Саме ці опубліковані відео та фото дали змогу частково порівняти силует північнокорейської системи із зразком, який потрапив під удар.