Это еще не контрнаступление, – активист объяснил возможное продвижение ВСУ на левый берег Херсонщины

Американский Институт изучения войны сообщил, что геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы обороны заняли позиции на левом берегу Днепра. Речь идет о восточном берегу Херсонской области к северу от Олешек, где украинские защитники, вероятно, продвинулись по трассе Е97, а также к западу от Дачи.

Это специфическая местность, продвижение на которой свидетельствует скорее не о начале контрнаступления, а о нивелировании возможности российских военных обстреливать часть Херсона. Об этом 24 Каналу рассказал Херсонский активист Владимир Молчанов.

Читайте Авианалит на Херсонщину: в Воздушных силах ответили, был ли прорыв россиян

Заметим, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что военные операции украинских бойцов требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных. Пока украинцам стоит набраться терпения в ожидании хороших новостей из Херсона.

Молчанов отметил, что к северу от населенного пункта Олешки ВСУ могли переправить небольшие диверсионные группы, которые бы зачистили эту территорию от врагов. К тому же россияне там постоянно подвергались обстрелам из украинской артиллерии и дронов.

Что означает продвижение ВСУ на левобережье Херсона

Из Дач, расположенных неподалеку от Антоновского моста, россияне постоянно обстреливали плотным огнем Херсонщину из минометов, в том числе населенный пункт Антоновка.

Есть надежда, что, по крайней мере, этого больше не будет. Если там действительно удастся удержаться, потому что главное условие, которое позволит находиться там украинским силам — это уничтожение Олешковского моста,

– добавил спикер.

Молчанов сообщил, что между Олешковским и Антоновским мостом чуть больше трех километров расстояния. Дорога там была практически проложена по плавням, где была сделана насыпь, поэтому дорога находится выше, чем камыш, рощи. Так передвижение по этой дороге является своеобразным самоубийством.

Однако другим способом передвигаться по этому острову тоже практически невозможно, ведь он пропитан узкими речными проливами, где может пробраться разве что маломерная лодка, БРДМ или МТ-ЛБ. Однако эта техника не сможет проводить серьезные наступательные действия, и она там вряд ли пройдет, поскольку может плавать только по рекам, но не сможет плавать по проливам шириной 1 метр, заболоченным на глубину до 10 метров.

"Так это направление бесперспективно с точки зрения наступления, разве что враг сам оттуда уйдет. Но оно перспективно по защите этой части Херсона от постоянных чувствительных обстрелов",

– заметил активист.

Молчанов прокомментировал возможное продвижение ВСУ в Херсонской области: смотреть видео

Что известно о возможном продвижении ВСУ в Херсонской области