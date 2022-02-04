ЗСТ с Турцией даст толчок развитию совместных инфраструктурных проектов – Мининфраструктуры

Подписанное между Украиной и Турцией Соглашение о зоне свободной торговли позволит вывести реализацию совместных инфраструктурных проектов на качественно новый уровень. Такое мнение высказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Чиновник сообщил некоторые детали Соглашения, информирует 24 канал. Он напомнил, что сегодня турецкие компании принимают активное участие в реализации знаковых проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В частности, именно они являются подрядчиками на строительстве мостов в Запорожье и Кременчуге, принимают участие в ремонте трасс М-30 Стрый – Изварино, М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, строительстве дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и других дорожных проектах. В перспективе планируется участие турецких компаний и в других проектах, в том числе по строительству концессионных дорог.

Важной составляющей Соглашения стала договоренность о полной либерализации автомобильных перевозок. Так, уже в ближайшее время для украинских автоперевозчиков будут сняты все ограничения, включая въезд в Турцию пустого транспорта.

Отдельным пунктом Соглашения стало морское сотрудничество. В частности, оно регламентирует совместные действия в сфере морского поиска и спасения в Черном море.

"Это важный вопрос для Украины, который остро встал после аннексии Крыма. Соглашение с Турцией поможет юридически закрепить за Украиной принадлежащие ей районы", – отметил Кубраков.

Рассматривается также сотрудничество турецких партнеров с "МТП "Южный", являющимся крупнейшей государственной стивидорной компанией. Именно порт Южный сможет принимать крупнейшие судна, которые будут входить в Черное море по каналу "Стамбул".

В области авиации достигнута также договоренность о выполнении регулярных авиарейсов по маршруту Стамбул – Ужгород.

Украина рассчитывает также на участие турецких компаний в развитии туристической инфраструктуры Украины как на морском побережье, так и на горнолыжных курортах.

Напомним, в День Соборности 22 января было открыто движение по верховой части вантового моста в Запорожье, строящегося в рамках президентской программы "Большая стройка". Подрядчиком в данном проекте выступает турецкая компания ONUR. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, вантовый мост в Запорожье является самым высоким в Украине с высотой пилона 150,5 м.