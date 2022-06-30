Подоляк высмеял русский "перевод": уничтожение украинской армией у них "отступление по доброй воле"

Российские оккупанты покинули остров Змеиный, не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов. Однако в самой России предоставили эту информацию как "жест доброй воли".

Эту практику Кремль применяет уже второй раз, подметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, россияне в очередной раз пытаются показать свое поражение как нечто запланированное.

Все по плану? Вновь "по доброй воле" русские войска бегут с острова Змеиный. Следовательно, чтобы Москва проявила свою доброжелательность, ее нужно регулярно бить. Если коротко – больше оружия и скорее мир без нацистской буквы Z,

– подчеркнул Подоляк.

Заявления минобороны России демонстрируют. что проигрывать оккупанты не умеют. Напротив, там снова начали обвинять Украину в провоцировании продовольственного кризиса, потому что якобы наша страна не разминировала Черное море, которое заминировала Россия. Страна-агрессор говорит, что "завершение боевых задач на Змеином и жест доброй воли" не позволят обвинять Москву в препятствовании экспорту зерна.

На такие вбросы россиян относительно острова и продовольственного кризиса отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что именно ВСУ выбили россиян с острова. В то же время, Россия делает все возможное для углубления продовольственного кризиса. К примеру, утром 30 июня оккупанты обстреляли склад с зерном на Днепропетровщине.

Как ВСУ выгнали оккупантов со Змеиного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что россияне не "сами ушли" со Змеиного, а их выгнали наши защитники. В освобождении острова немаловажную роль сыграла украинская самоходная гаубица "Богдана".

Что дает Украине освобождение Змеиного

Как пишет New York Times , добавляя, что российское отступление с острова произошло после того, как долговременные украинские атаки с помощью мощного западного вооружения сделали удержание Змеиного невозможным.

Остров Змеиный расположенный в северо-западной части Черного моря всего в 30 километрах от побережья Одессы, играл чрезвычайно большую роль на протяжении всей войны. Следовательно, его освобождение фактически означает:

высадка десанта в Одессу становится фактически невозможной;

черноморский флот России замыкается только на территории Крыма. Подходить ближе будет значить получать новые потери своих кораблей;

остров – ключевая точка для разблокирования нашего зернового экспорта.

Россия проиграла Змеиный окончательно и безвозвратно: смотрите видео