Так называемые "зубы дракона", которые устанавливает Украина, в значительной степени помогают военным. О строительстве оборонительных рубежей рассказал командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр Сергей Тищенко.
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Оборонительные сооружения могут остановить противника
Противотанковые бетонные надолбы, безусловно, помогают, потому что, если их ставить правильно, по технологии, в три ряда, с егозой (колючая проволока, – 24 Канал) между ними, в несколько рядов и с противопехотным минированием, то ни бронетехника противника не пройдет, ни пехота не сможет их эффективно, успешно растянуть. Особенно, если они между собой стягиваются тросами,
– объяснил военный.
Сергей Тищенко также добавил, что сейчас в Украине наконец в полной мере обратили внимание на строительство инженерно-фортификационных сооружений вдоль всей линии фронта.
По его словам, такие сооружения могут сдержать проход противника – как танковых колонн или бронегрупп, так и пехоты. В то же время комплекс мероприятий пока нельзя назвать достаточным.
Конечно, что комплекс мероприятий пока не настолько достаточен, но то, что сейчас уже происходит, лично я, как инженер, расцениваю как очень хорошо,
– подчеркнул военный.
Тищенко также рассказал, что россиянам непросто будет преодолеть противотанковые рвы на бронетехнике, на которой передвигается личный состав. Поэтому им придется "придумывать инженерные способы преодоления рвов".
Ситуация на фронте: последние новости
- Россия не оставляет попыток захватить Часов Яр и постоянно наносит по городу удары. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что для этого враг применил 30 единиц бронированной техники.
- На фронте Россия может сосредоточится только на Донецкой и Луганской областях, поскольку на Харьковскую область у нее не хватит сил. Поэтому россияне хотят выйти на линию Угледар – Курахово – Покровск. А также будут пытаться продвигаться возле Часового Яра, Краматорска, Славянска.
- Самой сложной является ситуация на западных участках Бахмутского и Авдеевского направлений. Оккупанты пытаются продвигаться вперед. Аналитики ISW отмечают, что на Авдеевском направлении сначала россиянам удалось продвинуться на восток от Новокалинового, но потом украинские защитники вернули соответствующую территорию.