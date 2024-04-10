Так звані "зуби дракона", які встановлює Україна, значною мірою допомагають військовим. Про будівництво оборонних рубежів розповів командир групи інженерного забезпечення 3 ОШБр Сергій Тіщенко.

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Оборонні споруди можуть стримати противника

Протитанкові бетонні надовби, безумовно, допомагають, тому що, якщо їх ставити правильно, по технології, в три ряди, з єгозою (колючий дріт, – 24 Канал) між ними, в декілька рядів і з протипіхотним мінуванням, то ні бронетехніка противника не пройде, ні піхота не зможе їх ефективно, успішно розтягнути. Особливо, якщо вони між собою стягуються тросами,

– пояснив військовий.

Сергій Тіщенко також додав, що зараз в Україні нарешті повною мірою звернули увагу на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд вздовж всієї лінії фронту.

За його словами, такі споруди можуть стримати прохід противника — як танкових колон або бронегруп, так і піхоти. Водночас комплекс заходів поки що не можна назвати достатнім.

Звичайно, що комплекс заходів поки що не настільки достатній, але те, що наразі вже відбувається, особисто я, як інженер, розцінюю як дуже добре,

– наголосив військовий.

Тіщенко також розповів, що росіянам непросто буде подолати протитанкові рови на бронетехніці, на якій пересувається особовий склад. Через це їм доведеться "вигадувати інженерні способи подолання ровів".

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