"Очередной подарок для россиян": на Сумщине "зубы дракона" просто лежат вдоль дороги

На Сумщине обнаружили "зубы драконов", которые просто лежат вдоль дороги. Есть опасность, что их могут использовать оккупанты для укрепления своих позиций.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова инженерно-фортификационная подготовка Сумщины

Аналитики DeepState опубликовали фото из окрестностей населенного пункта Юнаковка на Сумщине. На них можно заметить, лежащие вдоль дороги "зубы дракона".

Очередной подарок для россиян, которые могут потом обустроить для себя инженерные заграждения,

– отмечают аналитики.

"Зубы дракона" лежат вдоль дороги / Фото DeepState

Проанализировав видео и спутниковые снимки, аналитики пришли к выводу, что они лежали там примерно с начала зимы. В то же время военные отмечают, что достаточно времени, чтобы их установить, однако этого не произошло.

Кроме того, на спутниковых снимках можно заметить, что в прошлом году были попытки копать позиционные окопы для пехоты.

"Но они скорее похожи на позиции последнего боя, которые можно разнести дронами просто в ноль", – говорится в сообщении.

Зато эффективность инженерно-фортификационных сооружений можно увидеть в районе Константиновки. Там заранее подготовленные минные заграждения, противотанковые рвы и егоза, которые существенно сдерживают врага.

Во что они (оккупанты – 24 Канал) действительно уперлись – это противотанковый ров. Противотанковый ров прям спас наши задницы, вместе с егозой, минами противопехотными и противотанковыми шлагбаумами. Да, они свое прям сыграли. Что в сдерживании пехоты, что в сдерживании техники. Когда они пробовали проскакивать противотанковый ров мотоциклами или просто пехотой, они или подрывались на минах, или пехоту мы можем, как минимум, обрисовать дронами, ров прям спас прям капец, и до сих пор он помогает,

– рассказал аналитикам один из бойцов, который держит оборону в районе Константиновки.

В то же время аналитики отмечают, что не хватает людей, которые могли бы удерживать эти фортификации.

"А когда их занимает противник, то выбить оккупанта оттуда уже является большой трудностью", – резюмируют они.

Напомним, что отдельные дороги в Сумской области начали укрывать антидроновой сеткой. Это должно усложнить вражескую аэроразведку и защитить граждан от российских БпЛА.