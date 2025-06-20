Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Якою є інженерно-фортифікаційна підготовка Сумщини

Аналітики DeepState опублікували фото з околиць населеного пункту Юнаківка на Сумщині. На них можна помітити, "зуби дракона", які лежать вздовж дороги.

Черговий подарунок для росіян, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження,

– зазначають аналітики.

"Зуби дракона" лежать обабіч дороги / Фото DeepState

Проаналізувавши відео та супутникові знімки, аналітики дійшли висновку, що вони лежали там приблизно з початку зими. Водночас військові зазначають, що достатньо часу, аби їх встановити, однак цього не сталося.

Крім того, на супутникових знімках можна помітити, що минулого року були спроби копати позиційні окопи для піхоти.

"Але вони скоріше схожі на позиції останнього бою, які можна рознести дронами просто в нуль", – йдеться у повідомленні.

Натомість ефективність інженерно-фортифікаційних споруд можна побачити в районі Костянтинівки. Там заздалегідь підготовлені мінні загородження, протитанкові рови та єгоза, які суттєво стримують ворога.

В що вони (окупанти – 24 Канал) дійсно вперлися – це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші дупи, разом з єгозою, мінами протипіхотними і протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає,

– розповів аналітикам один із бійців, який тримає оборону в районі Костянтинівки.

Водночас аналітики зазначають, що бракує людей, які могли б утримувати ці фортифікації.

"А коли їх займає противник, то вибити окупанта звідти вже є великою трудністю", – резюмують вони.

Нагадаємо, що окремі дороги в Сумській області почали укривати антидроновими сітками. Це має ускладнити ворожу аеророзвідку та захистити громадян від російських БпЛА.