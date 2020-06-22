Трамп возобновил предвыборную компанию, организовав митинг на стадионе в Оклахоме. Заявки на участие в митинге подали более миллиона человек, а пришли – 6000. Виновными, как оказалось, были не протесты, и не коронавирус, а американские подростки, которые разыграли Трампа с помощью TikTok.

Трамп возобновил предвыборную кампанию

Предвыборная кампания в США замерла на период пандемии, но в конце июня действующий президент Трамп, который очень хочет президентом остаться, кампанию возобновил. Детали рассказали в издании The New York Times .

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20 июня команда Трампа организовала митинг на стадионе – крытой спортивной арене BOK Center в городе Талса в штате Оклахома. Надо понимать, что это традиционно республиканский штат.

Трамп ожидал, что арена будет заполнена полностью (там 18 тысяч мест), поэтому за ее пределами создали еще и специальную "фан-зону" на 40 тысяч человек.

Шоу обещало быть грандиозным . В начале недели представитель штаба Трампа Парскейл заявил, что о желании прийти на стадион заявили более миллиона человек. А пришли по факту только чуть больше 6000.

Трамп провалил возобновление кампании

Говорят, когда он подлетал к Талси, то еще с неба увидел, что стадион пустой. И даже размышлял об отмене мероприятие, чтобы, мол, не позориться. Правда или нет, но митинг состоялся, а Трамп выступал на фоне полупустых трибун .

Выступление Трампа при полупустых трибунах: смотрите отрывок видео

Во время митинга Трамп поблагодарил "героев", которые пришли на мероприятие. А в его провале обвинил "протестующих" (они там действительно были, но в очень незначительном количестве).

Несколько позже намекнули, что, возможно, виноват коронавирус . Ведь соцопросы говорят, что под 60% американцев против проведения массовых мероприятий в условиях пандемии. Однако, как в таком случае объяснить миллион заявок?

Стадион так стадион

Дело в том, что демократы, противники Трампа, призывали людей регистрироваться на митинг в Оклахоме, забронировать все бесплатные билеты, а потом не прийти на стадион.

Неожиданно идея понравилась американским подросткам. Кто-то бросил челлендж в TikTok , и зуммеры (сленговое название поколения людей, родившихся после 2003 года) начали массово бронировать места на стадионе в Талси.

Для этого, конечно, использовали фейковые почтовые адреса и номера телефонов , а затем и хвастались шуткой в вирусных тиктоках. И видео они сначала скрывали – чтобы организаторы митинга не узнали о масштабном пранке.

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Тикток-бабушка "съела" Трампа

Впоследствии выяснилось, что одним из инициаторов шутки над Трампом была популярна тикток-бабушка – 51-летняя жительница Айовы Мэри Джо Лоппе.

Она записала видео – тикток инструкцию для подростков о том, как обмануть организаторов митинга. Это видео имеет более 700 тысяч лайков.

Моя дочь-подросток, которая имеет аккаунты в Snapchat и TikTok, зашла и сказала мне: "Так это сработало? Тины забрали все билеты на митинг Трампа?" Она знает об этом всю неделю! А я узнал лишь час назад,

– написал в твиттере профессор биологии и известный эколог Роберто Квинлан.