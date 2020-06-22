Трамп поновив передвиборчу компанію, організувавши мітинг на стадіоні в Оклахомі. Заявки на участь у мітингу подали понад мільйон людей, а прийшли – 6000. Винними, як виявилося, були не протести, і не коронавірус, а американські підлітки, які розіграли Трампа за допомогою TikTok.

Трамп поновив передвиборчу кампанію

Передвиборча кампанія у США завмерла на період пандемії, але наприкінці червня чинний президент Трамп, який дуже прагне президентом і залишитися, кампанію поновив. Деталі розповіли у виданні The New York Times.

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20 червня команда Трампа організувала мітинг на стадіоні – критій спортивній арені BOK Center в місті Талса у штаті Оклахома. Треба розуміти, що це традиційно республіканський штат.

Трамп очікував, що арена буде заповнена вщент (там 18 тисяч місць), тож за її межами створили ще й спеціальну "фан-зону" на 40 тисяч людей.

Шоу мало бути грандіозним. На початку тижня речник штабу Трампа Парскейл заявив, що про бажання прийти на стадіон заявили понад мільйон людей. А прийшли насправді лише трохи більше за 6 тисяч.

Трамп провалив поновлення кампанії

Кажуть, коли він підлітав до Талси, то ще з неба побачив, що стадіон порожній. І навіть роздумував скасувати захід, щоб, мовляв, не ганьбитися. Правда чи ні, але мітинг відбувся, а Трамп виступав на фоні напівпорожніх трибун.

Виступ Трампа за напівпорожніх трибун: дивіться уривок відео

Навіть під час мітингу Трамп подякував "героям", які прийшли на захід. А у його провалі звинуватив "протестувальників" (вони там дійсно були, але у дуже незначній кількості).

Дещо пізніше натякнули, що, можливо, винен коронавірус. Адже соцопитування кажуть, що під 60% американців проти проведення масових заходів в умовах пандемії. Однак, як у такому разі пояснити мільйон заявок?

Стадіон так стадіон

Річ у тім, що демократи, противники Трампа, закликали людей реєструватися на мітинг в Оклахомі, забронювати всі безкоштовні квитки, а потім не прийти на стадіон.

Несподівано ідея сподобалася американським підліткам. Хтось кинув челендж у TikTok, і зумери (сленгова назва покоління людей, які народилися після 2003 року) почали масово бронювати місця на стадіоні у Талсі.

Для цього, звісно, використовували фейкові поштові адреси й номери телефонів, а потім і вихвалялися жартом у вірусних тіктоках. І відео вони спершу приховували – щоб організатори мітингу не дізналися про масштабний пранк.

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Тікток-бабуся "з'їла" Трампа

Згодом з'ясувалося, що одним з ініціаторів жарту над Трампом була популярна тікток-бабуся – 51-річна мешканка Айови Мері Джо Лоппе.

Вона записала відео – тікток з інструкцією для підлітків про те, як обдурити організаторів мітингу. Це відео має понад 700 тисяч лайків.

Моя дочка-підліток, яка має аккаунти в Snapchat і TikTok, зайшла і сказала мені: "Так це спрацювало? Тіни забрали всі квитки на мітинг Трампа?" Вона знає про це весь тиждень! А я дізнався про це годину тому,

– написав у твіттері професор біології та відомий еколог Роберто Квінлан.