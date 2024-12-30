Об этом в эфире 24 Канала отметил грузинский политолог Гела Васадзе, подчеркнув, что если США приглашают Зурабишвили в качестве президента на инаугурацию Трампа 20 января 2025 года – это означает, что для США президентом является именно она.

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Что является проблемой для "Грузинской мечты"

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, политолог озвучил, что Михеил Кавелашвили, который 29 декабря принял присягу в парламенте Грузии, будет заниматься только тем, что будет подписывать законы пророссийской партии "Грузинская мечта".

Президент "Грузинской мечты" вообще ничего не будет делать. Он для этого и пришел. Его задача – подписывать то, что будет штамповать парламент в режиме бешеного принтера,

– озвучил Васадзе.

Политолог также отметил, что оппозиционная президентка Саломе Зурабишвили не является политическим лидером протестующих, она является институтом. Он пояснил, что в стране есть политические лидеры, но опять же – от определенных политических партий.

Однако протесты, которые продолжаются в Грузии – это акции всего общества, а не отдельных политических деятелей. В этом, по словам Васадзе, и заключается вся сложность для пророссийской "Грузинской мечты".

Вот был бы определенный штаб, например, во время Майдана. Янукович решил бы договориться с Яценюком, Тягнебоком, Кличко. И, допустим, они бы договорились. Разве от этого разошелся бы Майдан? Нет. Так же в Грузии,

– отметил Васадзе.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты, а также задержания активистов. Митингующие выдвигают 2 требования. Люди хотят, чтобы в Грузии провели новые парламентские выборы и освободили политических заключенных. Выборы 26 октября 2024 года грузинские активисты считают сфальсифицированными.