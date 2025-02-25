Их Словакия производит для Украины. Предварительно, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N и Noviny.sk.

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Что известно о ситуации на полигоне

СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на одной из новых гаубиц Zuzana 2, которые Словакия производит для Украины, произошел взрыв. По предварительной информации, она якобы проходила испытания перед окончательной передачей заказчику.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил, что взрыв произошел во время испытательных стрельб гаубицы, В то же время причину этого пока не называют. Согласно обнародованной информации, сейчас в стране продолжается расследование инцидента.

Глава оборонного ведомства Словакии предположил, что взрыв могла вызвать неисправность пороховых зарядов, боеприпасов или самой системы вооружения. Также он отметил, что не исключают и иностранное вмешательство, однако оно маловероятно.

Роберт Калиняк заметил, что боеприпас не взрывался, ведь это привело бы к гораздо худшим последствиям. Из-за взрыва пострадали двое техников, один из них получил легкие ранения, других человек отметил более тяжелые. Оба находятся в сознании и в стабильном состоянии.