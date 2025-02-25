Їх Словаччина виготовляє для України. Попередньо, внаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N та Noviny.sk.

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Що відомо про ситуацію на полігоні

ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що на одній із нових гаубиць Zuzana 2, які Словаччина виробляє для України, стався вибух. За попередньою інформацією, вона нібито проходила випробування перед остаточним переданням замовнику.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк підтвердив, що вибух стався під час випробувальних стрільб гаубиці, Водночас причину цього поки не називають. Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі країні триває розслідування інциденту.

Очільник оборонного відомства Словаччини припустив, що вибух могла спричинити несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння. Також він зазначив, що не виключають й іноземне втручання, проте воно є малоймовірним.

Роберт Каліняк зауважив, що боєприпас не вибухав, адже це призвело б до набагато гірших наслідків. Через вибух постраждали двоє техніків, один з них отримав легкі поранення, інших чоловік зазначив важчих. Обидва перебувають при тямі й в стабільному стані.