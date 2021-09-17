"Зверь с Востока" уже лютует: Газовый шантаж Россией Европы начался

На европейском рынке газа сейчас можно наблюдать не столько ажиотаж, сколько самый настоящий хаос. Через месяц должен начаться отопительный сезон, а подземные хранилища газа в ЕС заполнены менее чем на 71%.

В результате, цены на газ стремительно взлетели и в какой-то момент уже превышали $950 за 1 000 кубометров газа.

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Фактически, все говорит о том, что в 2021 году повторится ситуация 2018-го, когда в марте Европу неожиданно накрыл холодный фронт "Зверь с Востока" и цены на газ стали превышать $1 000 за 1 000 кубометров газа. Разница лишь в том, что в 2018 году "Зверь с Востока" был природным явлением, а в 2021 году это угроза ЕС в буквальном смысле.

Дело в том, что нынешний газовый кризис в Европе создан искусственно и создан он тем, кем европейских партнеров Украина предостерегала несколько лет подряд – Россией.

Так, Россия в настоящее время осуществляет прокачку по своим основным газопроводам, полностью игнорируя мощности ГТС Украины. Как я неоднократно в своих развернутых материалах отмечал, Россия не способна осуществлять поставки в Европу газа объемом до 200 миллиардов кубометров в год минуя ГТС Украины. Тем более она не сможет их осуществлять, когда на ее трубопроводы будет наложено действие энергетической директивы ЕС, ограничивающей прокачку на 50%.

Что мы имеем в настоящее время? До нового отопительного сезона остался месяц, в Европе бьют в набат по причине незаполненных ПХГ, а Россия спокойно поставляет газ по своим трубопроводам, сохраняя транзитную прокачку через ГТС Украины в рамках 109 миллионов кубометров газа в сутки, что в годичном эквиваленте суммарно составит чуть более 40 миллиардов кубометров. Но, в нынешней ситуации, сохраняя такой уровень транзита, по ГТС Украины Россия не сможет заполнить ПХГ ЕС до начала отопительного сезона и тем более после его старта.

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Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации России необходимо значительно повысить свой транзит через Украину, но она этого не делает, не смотря даже на то, иных ресурсов для этого у нее попросту нет.

Таким образом, Россия осуществляет шантаж Европейского Союза с целью:

добиться отмены действия энергетических директив ЕС для "Северного потока-1" и "Северного потока-2";

добиться искусственного роста цен на газ, с целью получения сверхприбыли в 2021 году.

Отдельным пунктом стоит нарочитая демонстрация незаинтересованности Москвы в ГТС Украины, хотя, именно без использования дополнительных мощностей нашей транзитной системы и создается нынешний кризис Россией.

Европа, благодаря отчаянному лоббизму Германии, подсела на российскую газовую иглу и Москва, без лишнего стеснения в этом году решила показать всему сообществу, как она может использовать данный рычаг давления. И после этого кто-то еще осмелится говорить о том, что такие трубопроводы как "Северный поток-2" это экономический проект?

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В нынешней ситуации Россию можно было бы привлечь к ответственности за несоблюдение обязательств поставщика перед заказчиком, срыв контрактов и поставок. Но, проблема в том, что цивилизованная Европа попала в клетку к дикому зверю, который вполне может спровоцировать накануне холодной зимы еще больший энергетический кризис.

На благодатной почве такого рода дестабилизации, можно реализовать любой сценарий по подрыву социально-общественной обстановки, как в отдельно взятой стране, так и сразу нескольких странах ЕС, в чем у России довольно богатый опыт.

Такой вот вырисовывается газовый пат Европы.