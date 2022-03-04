Обращение мэра Энергодара записано "под дулом автомата", – Энергоатом

Российские оккупанты прорвались в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Обращение городского головы Дмитрия Орлова, что в городе "все хорошо", скорее всего, записано по принуждению.

В своем видеообращении 4 марта мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал местных "не провоцировать" российские войска. Он сообщил, что Запорожская АЭС под контролем, а оккупанты не угрожают гражданским.

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Но на самом деле в городе все НЕ хорошо, подчеркнули в Энергоатоме.

Что происходит в Энергодаре

Несколько дней подряд энергодарцы держали оборону, не пропуская вражескую технику. Однако 3 марта русские танки прорвались в город. Оккупанты начали обстреливать мирный городок и вплотную приблизились к АЭС.

Как сейчас выглядит блокпост на въезде в Энергодар:

Один из российских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, что является крупнейшей атомной станцией в Европе. В результате обстрела возник пожар, который ГСЧС, несмотря ни на что, смогли ликвидировать. На станцию также ворвались кадыровцы. По свежим данным, еще около 14 единиц техники двигается в сторону ЗАЭС.

Российские войска обстреляли учебный центр Запорожской АЭС:

При этом в Минэнерго ранее уверяли, что трагический сценарий на Запорожской АЭС невозможен. Там предупреждали, что враг хочет захватить станцию, чтобы поколебать украинскую энергосистему.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) также отмечали, что Россия не ударит по ядерным объектам Украины.

Энергодар не сдается

Жители Энергодара в это время сопротивляются оккупантам. Ночью они заваривали и блокировали двери в своих подъездах, чтобы захватчики не смогли ворваться в квартиры. И, главное, чтобы они не могли подняться на верхние этажи домов, которые можно использовать как боевые позиции.

Энергодарцы борются с "вежливыми зелеными людьми" / Фото​ Укратома

Жители не пускают захватчиков в свои дома / Фото​ Укратома

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