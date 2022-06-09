Зверский способ: россияне готовы "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных на минные поля

Преступные действия россиян в Украине уже давно перешли границы разумного. В оккупантов не осталось ничего святого, только животные инстинкты.

Россияне готовы "разминировать" Мариуполь зверским образом

Мариуполь находится в блокаде с начала марта, там фактически гуманитарная катастрофа. Сейчас захватчики рассматривают новый способ "разминирования" города зверским способом. О таких намерениях свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры российских солдат, опубликованные Службой безопасности Украины.

Главное Уничтожение бригады врага и вероятная зачистка Северодонецка за 2 – 3 суток: основное за 106 день

Да, россияне хотят выпустить пленных украинцев на минные поля. Прокремлевские наемники для этого даже придумали новый термин – "разминирование естественным путем".

Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя,

– говорит своему коллеге военнослужащий ФСБ России с позывным "Каспием".

Российский военный заверил, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей.

Он добавил, что их руководство уже все знает об этом особом способе. По его словам, теперь главное – продумать механизм.

В СБУ отметили, что под словом речь идет о том, где содержать и как кормить "рабочую силу", чтобы она помогала кровожадной России.

Однако в Службе безопасности Украины считают, что мы можем "помочь" оккупантам только одним - уничтожать их как можно больше и быстрее после зверств российской армии. Вооруженные Силы Украины работают над этим каждый день!

Перехвачен разговор россиян о "разминировании" Мариуполя: слушайте аудио

Оккупанты свозят тела мариупольцев в супермаркеты

После того как российские кафиры безжалостно и десятками тысяч убили жителей Мариуполя, их даже не могут нормально похоронить. Поэтому захватчики продолжают свозить тела погибших украинцев в торговые центры и местные супермаркеты.

Тела, которые находят горожане, свозят грузовиками в импровизированный морг возле торгового центра Метро. А там, где штаб "гуманитарной помощи", тракторами свозят погибших, которых могут узнать близкие,

– рассказал советник мэра Мариуполя.

Чиновник добавил, что российские кафиры не могут справиться с количеством погибших мариупольцев и даже похоронить их в братских могилах.

К теме – кафиры в Херсоне принуждают к "сотрудничеству" фермеров: смотрите видео