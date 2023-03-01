Вставили оружие в рот и выстрелили: история 30-летнего жителя Бучи, убитого оккупантами

Ковер, в котором тело погибшего человека, вкладывают в только что выкопанную яму четверо мужчин. Недалеко плачет женщина. 5 апреля 2022 года это фото для международного агентства Reuters в Буче сделала алжирская фотограф Зохра Бенсемра.

В этом ковре было тело 30-летнего Игоря Литвиненко. Один из мужчин, который его прячет – друг Сергей Лаговский. Женщина рядом – Людмила Вергинская, мама другого погибшего, он похоронен неподалеку. Через почти год от создания фото рассказываем его историю и историю погибшего Игоря Литвиненко

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Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных да гражданских жертв.

"Это был наш единственный сын"

Игоря нашли в подвале дома по улице Центральной в Буче. Именно на этой улице российские оккупанты обустроили один из своих штабов.

"Я долгое время проработала продавщицей в ЦУМе в Киеве, но несколько лет назад тяжело заболела, имею инвалидность. Кроме Игоря, у нас с мужем нет больше детей, и вряд ли будут", – говорит 52-летняя Елена Литвиненко, мама погибшего.

Отец, которого также зовут Игорь, работал водителем-дальнобойщиком. Сын с детства тоже любил автомобили. Быстро научился водить, а когда вырос избрал профессию механика-автослесаря. Работал по специальности на предприятиях Киевской области. Также работал сантехником. В свободное время любил рыбачить, отдыхать с друзьями.

Игорь уважал нас, родителей. Ценил, любил. Когда стал жить отдельно, очень сблизился с папой. Часто с ним советовался, у них были свои темы для разговоров, общие увлечения. Игорь был таким, что в первую очередь думал о других, часто помогал старикам,

– рассказала Елена Литвиненко.



Игорь Литвиненко / Фото предоставлено 24 Канала

Весной 2022 года Игорь планировал ремонт в своей квартире. Осенью хотел жениться, мечтал иметь детей. Мама знает, что у Игоря была девушка, но так и не успела с ней познакомиться.

"Вставили оружие в рот и выстрелили"

Игорь Литвиненко жил в микрорайоне, который местные называют Варшавским. Его родители – в 200 метрах от улицы Вокзальной, где состоялись первые ожесточенные бои в Буче.

"Мы до последнего не верили, что начнется война, поэтому оставались в городе. Когда оккупанты зашли в Бучу, думали, что это все закончится через несколько дней", – говорит Елена Литвиненко.

В первые дни вторжения в дом Игоря Литвиненко попали два снаряда. В квартире вылетели окна. Друзья Сергей, Валерия и Леся пригласили Игоря к себе – в квартиру по улице Водопроводной. Это неподалеку от родительского дома Литвиненко. А еще Водопроводная – рядом с детским садиком "Яблонька", где после оккупации Бучи у русских солдат был штаб.



Улица Вокзальная в Буче, где ВСУ уничтожили российскую военную технику, 6 апреля 2022 года / Фото АР

28 февраля 2022 года родители в последний раз видели Игоря. Он приехал к ним на велосипеде, привез пищу.

В начале марта русские военные полностью оккупировали Бучу. Особенно опасно стало в районах скопление их военной техники и рядом со штабами.

Из окна мы видели, как они ходили с автоматами, стреляли по животным. Некоторые переодевались в гражданскую одежду. Было ужасно. Если им что-то не нравилось, единственное решение – расстрелять. Связи уже не было. У нас не было возможности написать или позвонить Игорю. А он – нам,

– вспомнила Елена.

После обеда 8 марта 2022 года Игорь решил пойти к маме с папой. Взял в пакет продовольствия и отправился. Друзья отказывали. Но Сергей был непреклонен. Потом они пересказывали родителям его слова: "Я же никому не угрожаю. Оружия не имею. Несу продукты". Перед выходом друзья завязали на руку Литвиненко белую повязку.

Далее о случившемся Елене рассказали люди, которые жили неподалеку. Как только Игорь вышел, уже возле следующего дома, его остановили два русских солдата. Проверили паспорт, мобильный телефон и после нескольких минут разговора скрутили Литвиненко и куда-то увели.

Жительница этого района, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что видела, как Игоря расстреляли. По ее словам, это произошло буквально через несколько минут после того, как мужчину схватили. Она рассказала родителям: "Русский солдат поставил парня на колени, вставил оружие в рот и выстрелил". По словам очевидцы, тело Игоря бросили в подвале дома по улице Центральной 33в.

"Может там найдешь своего сына"

Тем временем родители Игоря решили покидать Бучу. "Утром 9 марта мой муж отправил меня в группу людей, которые пешком эвакуировались в Романовку, а сам пытался найти сына", – говорит Елена Литвиненко.

На пути к дому, где Игорь жил с друзьями, было два российских блокпоста. Как только отец добрался до первого, оккупанты приказали поднять руки вверх, спросили, куда идет. Муж ответил, что ищет сына. Но его развернули – мол, комендантский час (русские солдаты на оккупированной территории жили по времени России, – 24 Канал).

Через час отец прошел проверку на двух блокпостах. Один из солдат сказал ему проверить у дома по улице Водопроводной, 38: "Может там найдешь своего сына".

Я пошел туда и ужаснулся: там лежало много мертвых людей. Но сына среди них не было. Тогда я пришел в квартиру друзей Сергея, где узнал, что он направлялся к нам. Я надеялся, что Игорь забежал в укрытие. Думал, может, его забрали в плен,

– говорит отец.

На обратном пути на одном из блокпостов российский военный посоветовал искать сына в подвале. "Я ответил – так отведи меня в тот подвал. Он разозлился, лицо стало красным, перезарядил оружие, наставил на меня и сказал, чтобы я немедленно забрался. Так я и ушел. Потом еще несколько дней я искал сына, спрашивал знакомых, но – ничего", – говорит Игорь Литвиненко.

14 марта 2022 года мужчина уехал из Бучи и вместе с женой, которая была в Романовке, добрались до Запада Украины.

"Позвонил по телефону следователь и сообщил, что Игоря временно похоронили возле дома"

Елена и Игорь искали сына через соцсети, полицию, верили, что жив. И 31 марта тело Игоря Литвиненко в подвале на улице Центральной нашли местные жители Алексей Тарасевич и Татьяна Недашковская. Рядом был еще один погибший, мужчина Татьяны – Василий Недашковский.

После освобождения Бучи тела погибших искали и забирали из подвалов, посадок, российских блиндажах в течение нескольких недель. В моргах не хватало мест. Местные были вынуждены закапывать найденных убитых во дворах, там тела ждали эксгумации.



Временная могила Игоря Литвиненко недалеко от дома, где убили парня / Фото "Бучанские новости"

Так было с телом Игоря. 5 апреля 2022 года его завернули в ковер, который местные нашли прямо на улице. Вместе с другим награбленным его выбросили русские солдаты, покидая Бучу. Во время оккупации военные врывались в дом бучан и выносили оттуда ковры, подушки, одеяла – стелили их в танки или другую технику, чтобы согреться.

5 апреля нам позвонил по телефону следователь и сообщил, что Игоря застрелили, а его тело временно похоронили у дома на улице Водопроводной 34а. Наш сын нашли ребята, которые живут рядом. Кроме Игоря, здесь похоронили и Владислава Вергинского, его убили в частном секторе напротив детского сада "Яблонька",

– рассказала Елена Литвиненко.

После звонка следователя отец Игоря сразу уехал в Бучу на опознание.

"ДНК мы не сдавали, я узнал его еще в морге. Впрочем, только 20 апреля нам позвонили и сказали, что можем забрать тело сына. 21 апреля мы с женой и друзьями Игоря приехали в Бучанский морг. Там узнали, что сына перевезли в Вышгородский. Тело моего Игоря лежало в чистом белом мешке, его открыли, и я убедился, что это он", – говорит Игорь Литвиненко.

22 апреля Игоря Литвиненко похоронили на центральном кладбище в Буче.

"Мы созванивались со следователем, который ведет наше дело. Игорю стреляли двойной автоматной очередью через рот. Смерть была мгновенной. Это все, что нам сообщили о его убийстве", – рассказала Елена Литвиненко.

Мама говорит, что Игорь Литвиненко был опорой для нее и мужа. После 24 февраля его папа потерял работу. Мама болеет. Она говорит: "Сын часто говорил: "Мама, ты меня учила делать добро". Он погиб, потому что беспокоился о своих родных. Это был единственный наш сын. За что его убили?! Не укладывается в голове".

Карта матери: 4731 2191 1635 3669 Литвиненко Елена