197 тел до сих пор не идентифицированы: полиция о жутких преступлениях россиян в Киевской области

Правоохранители продолжают расследование массовых убийств гражданских жителей Киевской области оккупантами. По состоянию на февраль этого года 197 тел до сих пор не идентифицированы.

Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире Испанского радио RNE. 300 обрисов сейчас считают пропавшими без вести.

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Полиция открыла более 10 тысяч уголовных дел

Андрей Небитов рассказал, что правоохранители после деоккупации Киевской области обнаружили тела 1 369 мирных жителей, убитых оккупантами. Расследуя военные преступления россиян, полиция возбудила более 10 тысяч уголовных дел.

Большинство производств переданы на рассмотрение следователям Службы безопасности Украины. Однако Национальная полиция продолжает помогать с первичной фиксацией, осмотром и назначением соответствующих экспертиз,

– рассказал Небитов.

В рамках расследований правоохранители вручили 50 подозрений российским военным за ликвидацию зверств против украинского народа на территории Киевской области.

Зверства россиян в Киевской области

В конце марта и начале апреля 2022 года украинским войскам удалось выбить оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Однако после деоккупации весь мир пришел в ужас от последствий враждебного пребывания там. В ряде населенных пунктов обнаружили массовые захоронения гражданских, а во многих из них были признаки пыток.

В частности, больше всего жертв обнаружили в Буче. Там тела мирных жителей находили на улицах, в подвалах, оборудованных под застенки и в массовых захоронениях.

Этими зверствами Россия показала миру свое подлинное лицо. Из-за разоблачения этих преступлений Украина отказалась от проведения переговоров с Россией.