От бригады россиян, которая совершала зверства в Буче, почти ничего не осталось, – СМИ

Безумные преступления российских оккупантов в Буче поразили весь мир. Правда, отвечать за геноцид украинцев могут далеко не все россияне.

В начале войны Киевское направление было основным для русских оккупантов. Когда враг понял, что столице ему ни за что не взять, решил сгонять свою злость на мирных людях, устроив геноцид украинцев. Свидетели говорят, что для этого у оккупантов уже даже были готовы соответствующие списки.

Читайте также Оккупанты не оказывают помощи раненым солдатам, даже с контузиями и обморожением

От бригады врага, которая была в Буче, мало что осталось

Известно, что преступления против мирных украинцев в Буче совершали российские оккупанты 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края. За зверства против украинцев владимир путин присвоил ей звание "гвардейской".

Как сообщил один из оккупантов Алексей Асташов, до войны в Украине она насчитывала 1500 солдат. После "командировки" в Украину от ее боеспособности мало что осталось, ведь она потеряла до 600 оккупантов. Впрочем, расформировывать ее никто не будет, ведь это станет признанием ответственности российских оккупантов за военные преступления в Буче.

Также оккупант рассказал, что около 100 россиян отказались ехать на войну. 24 февраля эта бригада зашла на территорию Украины с "учений" в беларуси. После побега из Киевского направления их перебросили на Славянский.

Смотрите также – в Мариуполе раздался мощный взрыв: видео