Зверства россиян показали истинное лицо этой войны, виновные понесут ответственность, – Боррель

Европейский Союз обнародовал заявление с обвинением российских властей в совершении зверств на деоккупированных территориях в Киевской области.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля, обнародованном 4 апреля. По его словам, все члены союза самым решительным образом осуждают зверства, совершенные российскими вооруженными силами.

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Реакция Евросоюза на зверства России

Боррель отметил, что кадры, на которых видно большое количество жертв среди мирного населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры, показывают истинное лицо жестокой захватнической войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа.

Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле,

– подчеркнул он.

Он напомнил, что за эти зверства отвечает именно российская власть, поскольку преступления "совершены во время фактического контроля над этим районом. Они подпадают под действие международного права оккупации".

Россия понесет ответственность за военные преступления

Евросоюз убежден, что виновники военных преступлений и военные руководители будут привлечены к ответственности. Кроме этого страны-члены поддерживают все меры для обеспечения ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права в Украине.

В частности, мы полностью поддерживаем начатое прокурором МУС расследование военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу Комиссии по расследованию УВКПЧ. ЕС оказывает помощь Генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении доказательств военных преступлений,

– заявил Боррель.

К слову, после событий в Буче Германия призвала ЕС запретить импорт российского газа, хотя до обнародования информации о деоккупированных территориях, Берлин сопротивлялся призывам ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России.

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