Зверства россиян: стало известно еще о 28 погибших на Харьковщине

Правоохранители в Харьковской области официально зарегистрировали гибель еще 28 человек. Все они жили в захваченном россиянами Изюмском районе.

Об этом заявил начальник следственного управления главного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Важно В Харьковской области идут интенсивные бои: оккупанты "эвакуировали" до 100 единиц поврежденной техники

Он рассказал, что в список погибших добавили обновленные данные.

Относительно 28 погибших получена новая информация с оккупированных территорий Изюмского района за неопределенный срок,

– сообщил Болвинов.

По его данным, по состоянию на 4 июня зарегистрировали в целом информацию о гибели 33 человек, среди которых были и ребенка. В целом, по данным полиции, в результате агрессии России погибли 791 человек, из них 39 – дети.

10 мая во временно захваченном городе Изюм Харьковской области в завалах пятиэтажного дома обнаружили тела 44 погибших гражданских. Глава ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что горожане без техники между обстрелами разбирают разрушенные здания.

Добавим, что 4 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли Балаклею в Харьковской области. Из-за этого ранения получили 8 человек, среди которых ребенок. Всего во время обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки пострадали 10 человек.

В Харьковской области продолжаются бои

Харьковская область остается важным плацдармом для наступления русской армии. Враг обстреливает города и села в этом регионе и планирует дальнейшие наступления. О новых фактах атаки врагов рассказал глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, обстреливали как окрестности Харькова, так и города в других районах области.

"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", – сообщил Олег Синегубов.

Глава области также рассказал, что был сильный обстрел Золочева, а также Чугуевского и Лозовского районов.

Российские кафиры также организовали логистический центр на Харьковщине, куда опрокидывают свои войска и откуда планируют дальнейшие наступления. Таким центром стал город Изюм. Ведь через этот населенный пункт проходят несколько путей, в том числе с территории России. А также по нему дороги ведут на Донбасс.

Стоит посмотреть – кафиры разрушили последнюю уцелевшую школу в Киевском районе Харькова: смотрите видео