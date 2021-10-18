Звездный блиц: Лобода рассказала о материнстве, мечтах и самом большом стереотипе

18 октября свой день рождения празднует роскошная и мегаталантливая артистка – Светлана Лобода. И разве существует лучший подарок, чем свеженький эксклюзивчик? Лови блиц со звездной именинницей.

Лучшее решение, которое приняла в этом году, – быть счастливой. Всегда.

Сегодня благодарна себе за жажду все делать на 200% лучше, чем вчера.

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Мое видение женщины в современном мире такое: она сильная, свободная, умная, уверенная. Она может все!

Наибольший стереотип обо мне, что я живу только выступлениями и записями песен.

Мой инсайт материнства: любить безгранично. Плохое любой может им сказать. Я для того, чтобы верить и поддерживать их.

Моя музыка о любви.

Светлане Лободе исполнилось 39 лет / Фото пресс-службы певицы

Артист может назвать себя артистом лишь тогда, когда может и завоевывает сердца других людей.

Если бы вместо крови по моим сосудам текла музыка, то это были бы треки Lenny Kravitz.

Как быть уверенной, когда знаешь, что кто-то лучше тебя? Научиться любить себя и знать, что все уникальные и самые лучшие.

Звезда откровенно рассказала о главном / Фото пресс-службы певицы

О чем мечтала маленькая Света и о чем мечтает взрослая Светлана? Стать великим артистом Буды и оставаться хорошим человеком, несмотря на трудности.

Мой идеальный день рождения, когда телефон выключен и я наслаждаюсь тишиной, солнцем, дочками и любимым.