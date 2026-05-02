Перемирие надо Путину: почему глава Кремля позвонил Трампу после визита короля Чарльза

В Кремле заговорили о "перемирии" на 9 мая именно тогда, когда в Москве готовятся к параду и явно боятся новых ударов по своей территории. Почти сразу после этого Путин позвонил Дональду Трампу, и такое совпадение лишь усилило подозрение, что за разговорами о паузе стоит вовсе не мир.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему этот звонок вряд ли был случайным. По его словам, Кремль сейчас преследует вполне конкретную цель, но публично пытается подать ее совсем под другим углом.

Путину нужен покой на 9 мая

Звонок Путина к Дональду Трампу Загородний прямо связывает с подготовкой к 9 мая. По его мнению, в Кремле именно сейчас особенно нервно думают, как провести парад без срывов и без нового удара по своей показательной картинке, поэтому и пытаются через Трампа протолкнуть нужную для себя паузу.

Напомним! 29 апреля во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил о готовности к перемирию с Украиной 9 мая. Разговор длился более полутора часов, а кроме войны в Украине стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В Кремле при этом снова повторили российские требования по миру, заявили о якобы готовности к дипломатическому урегулированию и пожаловались Трампу на украинские удары по территории России.

Для Кремля это не просто дата в календаре, а большая политическая постановка, которую Путин хочет провести без срывов и унижений. Поэтому, по его мнению, в Москве так засуетились вокруг идеи "перемирия" и попытались снова поднять эту тему в разговоре с Трампом.

Я думаю, что Путин переживает за свое 9 мая. Ему же надо как-то это провести, чтобы не опозориться на весь мир,

– сказал Загородний.

В Кремле хотят, чтобы американцы давили на Украину и добивались тишины хотя бы на несколько дней, пока в Москве будет проходить парад. Нервозность там уже настолько заметна, что москвичам даже обещают ограничения мобильной связи, чтобы хотя бы так снизить риски.

К слову! Москва уже сама демонстрирует, что боится за свой парад. В России впервые решают не выводить на 9 мая колонны военной техники и объясняют это "оперативной обстановкой". Поэтому в этом году Кремль делает ставку на пешую часть и авиацию, чтобы сохранить хотя бы управляемую пропагандистскую картинку.

Вся эта история, вероятно, и дальше будет крутиться вокруг разговоров о якобы желании Путина пойти на перемирие, но на самом деле это выглядит как ложь.

Ну, это все вранье, конечно. Они очень переживают, что Украина устроит такой же фестиваль песни и пляски, как и в прошлом году. А с учетом того, что возможности Украины резко выросли, они, конечно, боятся, что прилетит что-то и тяжеленькое,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому, по его словам, разговоры о паузе сейчас нужны Путину не для мира, а для того, чтобы спокойно пережить парад и не сорвать себе одну из главных дат года.

Что известно о 9 мая, перемирии и параде в Москве?

Путин во время разговора с Дональдом Трампом просит тишины на 9 мая. В Кремле подают это как готовность к перемирию, но в Офисе Президента отмечают: Украина не соглашается на несколько часов паузы только для того, чтобы Москва спокойно провела свой парад.

Михаил Подоляк напоминает, что Россия уже как минимум дважды отвергала украинские предложения перемирия. Киев говорит об устойчивом прекращении огня, которое действительно могло бы уменьшить удары по гражданским и создать пространство для переговоров. Поэтому нынешняя инициатива Москвы выглядит не как шаг к миру, а как попытка прикрыть парад Путина.

Перемирие на 9 мая Василий Пехньо, Александр Леонов и Владимир Фесенко рассматривают не как реальный шаг к миру, а как попытку Кремля спокойно провести важную для себя дату, показать, будто именно Москва диктует условия, и одновременно отодвинуть Украину на второй план. Они отмечают, что однодневное прекращение огня без четких правил, мониторинга и ответственности за нарушение ничего не решает. По их мнению, это скорее политическая и пропагандистская игра Путина, тогда как реально приблизить мир могло бы только долговременное прекращение боевых действий.