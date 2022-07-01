В оккупированной Евпатории внезапно включили сирену: жители напуганы и не верят оправданиям власти

Жители оккупированной Евпатории оказались напуганы, когда в городе зазвучала сирена об опасности. Оправдание власти о том, почему ее включили, не способствовали успокоению граждан.

В четверг, 30 июня, в Евпатории раздался звук сирен, извещавших об опасности. Люди были напуганы и не понимали, в чем причина. Ведь уже четыре месяца, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. И в нашей стране сирена включается в случаях угрозы ракетного удара со стороны России. Но Евпатория уже девятый год под российской оккупацией, и боевые действия на территории Крыма не ведутся.

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Россия же массово обстреливает украинские города, целясь, в том числе и в гражданские объекты. Только в последнюю неделю июня это были торговый центр в Кременчуге, пятиэтажка в Николаеве или постоянные обстрелы Харькова. А также ракетные удары по Одессе и по Днепру. Следовательно, при пуске российских ракет по территории Украины, в областях, куда может попасть вражеская ракета, включается звук сирены как сигнал воздушной тревоги.

Поэтому и жители оккупированной Евпатории не на шутку испугались, боясь возможного ракетного удара по городу. Но Украина – не страна-террорист, и к таким действиям прибегать не собирается. Тем более что Евпатория – украинский город, находящийся под российской оккупацией.

Впоследствии оккупационные власти города объяснили, что сирена в городе включили, предупреждая о штормовом предупреждении. Жителям города такое объяснение не очень понравилось, ведь они "так встревожены обстрелом буровых платформ". Речь идет о ракетном ударе по так называемым "вышкам Бойко", который украинские военные нанесли 20 июня. Эти буровые установки россияне использовали в качестве военных объектов, разместив там свою технику для прикрытия кораблей от украинских ракет.

Следовательно, жители Евпатории требуют в дальнейшем запретить включать сирену в таких случаях, ведь она "вызывает страх и опасения". Остальные же спрашивают, что делать в таких случаях. И есть ли в городе хранилища.

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