Звуки были похожи на взрывы: появилось видео момента землетрясения на Тернопольщине

В Черткове Тернопольской области, утром 23 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки попали на камеры видеонаблюдения.

Видео землетрясения в Черткове опубликовали на местной фейсбук-странице. На кадрах видна дрожь домов и земли.

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Звуки землетрясения напоминали взрывы или сильный гром. Они изрядно напугали местных жителей. К счастью, никаких разрушений или вреда толчки не нанесли.

Смотрите видео землетрясения в Черткове:

Землетрясение сопровождалось сильными звуками:

Смотрите видео землетрясения в селе Лисивцы:

Что известно о землетрясении 23 сентября