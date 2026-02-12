Воював з перших днів повномасштабної агресії: на війні поліг підполковник СБУ Руслан Петренко

Україна попрощалася зі ще одним своїм захисником. У Чернігові поховали полеглого на війні Руслана Петренка.

Він був підполковником СБУ, спецпризначенцем підрозділу "Альфа". Про це пише Суспільне.

Дивіться також Верховна Рада підтримала встановлення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання

Що відомо про Руслана Петренка?

Дружина Руслана Петренка розповіла, що він народився 25 лютого 1985 року в селі Адамівка Погребищенської громади Вінницької області. А зростав він у селі Гапчиця, де й закінчив школу.

Згодом Руслан пішов вчитися у Київському коледжі зв'язку та Одеській академії зв'язку, а працював у Чернігівському обласному радіотелевізійному передавальному центрі.

Роботу в СБУ почав у 2016 році.

Захищати Україну від загарбника пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. У складі Сил оборони він воював на різних напрямках.

Останній свій бій він прийняв 1 лютого під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку.

Прощання із воїном пройшло 10 лютого у Чернігові, де проживає його сім'я. Останнім місцем спочину стало кладовище у Ялівщині.

Втрати України на війні