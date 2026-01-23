Гауляйтер Сальдо отримав нову підозру: формував батальйон на користь Росії

Служба безпеки України та Нацполіція задокументували нові злочини Володимира Сальдо. Гауляйтера підозрюють у створення незаконного збройного формування на лівобережжі Херсонщини.

Батальйон на підтримку Росії отримував фінансування ще з серпня 2023 року. Деталі повідомили в СБУ.

Що відомо про нову підозру Сальдо?

За даними контррозвідки СБУ, встановлено, що Володимир Сальдо сприяв нарощуванню збройного угруповання Росії на лівобережжі Херсонщини. Гауляйтер організував створення так званого "добровольчого батальйону" на підтримку окупантів.

У серпні 2023 року Сальдо підписав щось на кшталт розпорядження про фінансування цього формування та розміщення його учасників у захоплених оздоровчих закладах. Згодом гауляйтер закликав місцевих жителі вступати до окупаційного батальйону через підконтрольні російські медіа та свій Telegram-канал.

Після формування командного складу ворожого підрозділу його передали під командування Південного військового округу країни-агресора для участі у бойових діях проти Сил оборони,

– додали в СБУ.

Крім цього, за даними правоохоронців, Сальдо допомагав із закупівлею спорядження, провізії, медикаментів і техніки для потреб свого батальйону.

Наразі зраднику заочно оголосили про підозру за створення незаконних збройних формувань або участь в них.

До того ж заочні підозри за держзраду та колабораційну діяльність отримали 11 представників командування цього угруповання. Наразі тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Які підозри нещодавно вручила СБУ?