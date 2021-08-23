Хто прибув на саміт Кримської платформи: перші фото та відео

У Києві зранку 23 серпня розпочався саміт Кримської платформи. Аби взяти в ньому участь, в Україну приїхали високопосадовці з 46 країн світу.

З президентів на саміт приїхали польський лідер Анджей Дуда та його колеги Егілс Левітс з Латвії та Зузана Чапутова зі Словаччини. Інші країни представляють чиновники не такого високого рівня.

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Щиро вітаю всі 46 делегацій учасників першого саміту Кримська платформа. Я був би щасливий бачити вас в України не тільки через такий привід,

– сказав Володимир Зеленський.

Хто приїхав на Кримську платформу

На саміт Кримської платформи, який триває 23 серпня у виставковому центрі "Парковий" у Києві, прибули:

голова Європейської ради Шарль Мішель;

президенти Латвії, Литви, Естонії, Польщї, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії;

прем'єр-міністри Румунії, Грузії, Хорватії, Швеції;

глави парламентів Швейцарії та Чехії;

міністри закордонних справ Туреччини, Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Австрії, Нідерландів, Люксембургу, Ірландії, Данії, Болгарії, Чорногорії, Північної Македонії;

міністри оборони Британії та Португалії;

делегацію США очолила міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм, а також тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт;

Німеччину на установчому саміті Кримської платформи представить федеральний міністр економіки й енергетики Петер Альтмайер.

державний секретар МЗС Норвегії;

європейську комісію представлятиме віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генерального секретаря Мірча Джоане;

генсекретарі Ради Європи і ГУАМ;

посли Нової Зеландії, Мальти, Японії, Австралії, Кіпру, Канади та Греції.

Саміт Кримської платформи у Києві / Фото Офіс Президента

Саміт Кримської платформи: дивіться онлайн-трансляцію

Саміт складатиметься з 4 тематичних панелей : невизнання спроби анексії Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу. Крім того, відбудеться основне засідання за участі керівників міжнародних делегацій.

До речі, Анджей Дуда заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Польщі.

Ми не визнаємо нелегальної окупації Криму Росією. Сьогоднішня зустріч є для нас можливістю сказати чітко – питання Криму не є для нас байдужим,

– зазначив Анджей Дуда.

Глава Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що ЄС не визнає анексію Криму Росією і далі виступатиме проти порушення міжнародного права.

Необхідно зберігати світовий порядок і ми повинні залучати ширшу міжнародну підтримку України щодо невизнання анексії Криму,

– запевнив Шарль Мішель.

Додав, що "мілітаризація Криму викликає занепокоєння". Детальніше заяви учасників заходу читайте тут.