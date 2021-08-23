Кто прибыл на саммит Крымской платформы: первые фото и видео

В Киеве утром 23 августа начался саммит Крымской платформы. Чтобы принять в нем участие, в Украину приехали чиновники из 46 стран мира.

С президентов на саммит приехали польский лидер Анджей Дуда и его коллеги Эгилс Левитс из Латвии и Зузана Чапутова из Словакии. Другие страны представляют чиновники не такого высокого уровня.

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Искренне поздравляю все 46 делегаций участников первого саммита Крымская платформа. Я был бы счастлив видеть вас в Украине не только по такому поводу,

– сказал Владимир Зеленский.

Кто приехал на Крымскую платформу

На саммит Крымской платформы, который идет 23 августа в выставочном центре "Парковый" в Киеве, прибыли:

председатель Европейского совета Шарль Мишель;

президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии;

премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции;

главы парламентов Швейцарии и Чехии;

министры иностранных дел Турции, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Болгарии, Черногории, Северной Македонии;

министры обороны Великобритании и Португалии;

делегацию США возглавила министр энергетики Дженнифер Гренгольм, а также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт;

Германию на учредительном саммите Крымской платформы представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

государственный секретарь МИД Норвегии;

европейскую комиссию будут представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО – заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ;

Генсек Совета Европы и ГУАМ;

послы Новой Зеландии, Мальты, Японии, Австралии, Кипра, Канады и Греции.

Саммит Крымской платформы в Киеве / Фото Офис Президента

Саммит Крымской платформы: смотрите онлайн-трансляцию​

Саммит будет состоять из 4 тематических панелей : непризнание попытки аннексии Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа. Кроме того, состоится основное заседание с участием руководителей международных делегаций.

Кстати, Анджей Дуда заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Польши.

Мы не признаем нелегальной оккупации Крыма Россией. Сегодняшняя встреча для нас является возможностью сказать четко – вопрос Крыма не является для нас равнодушным,

– отметил президент Польши Анджей Дуда.

Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права.

Необходимо сохранять мировой порядок и мы должны привлекать широкую международную поддержку Украины относительно непризнания аннексии Крыма,

– заверил Шарль Мишель.

Добавил, что "милитаризация Крыма вызывает беспокойство". Подробнее заявления участников мероприятия читайте здесь.