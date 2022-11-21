Продаж російської нафти взимку може впасти катастрофічно, – економічний експерт

На світовому ринку енергоресурсів передбачається поступове зменшення частки російської нафти. Зокрема санкційні обмеження стосуватимуться "сірого" постачання, що суттєво вплине на Кремль.

Продовження ізоляції Росії поглибить негативні економічні ефекти, що приведе її до рецесії. Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин.

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Залежність Росії від ринку

Експерт зазначив, що частка доходів від нафтового бізнесу Росії складають від 10 до 20 відсотків – в залежності від ціни на нафту. Тому скорочення частки постачань, зокрема з Китаю може ґрунтовно вплинути на надходження до російського бюджету.

Приблизний обсяг товарообігу КНР з європейським та американським ринком становить близько 38 – 45 відсотків. Товарооборот з Росією у Китаю становить близько 3,2 відсотка. Тобто безперечно, потрапити під "вторинні" санкції Китай не хоче. Тому Пекін виводить свій великий бізнес і стає обережним щодо закупівлі російської нафти,

– пояснив оглядач.

За його словами, все тому, що формально європейський ринок вже приєднався до санкцій, підготувавши так званий "шостий пакет", яким абсолютно обмежив купівлю російської танкерної нафти, окрім трубопровідної по нафтопроводу "Дружба".

"Восьмий пакет" санкцій встановлюватиме граничну ціну на російську нафту, яка не буде прив'язана до ціни бареля нафти марки Brent і яка встановлюватиметься окремо спільною заявою країн G7 та Австралії. На сьогодні очікується, що ціна на нафту буде десь близько 50 – 55 доларів. Росіяни вже заявили, що вони по цій ціні продавати нічого не будуть", – додав фахівець.

На його думку, й надалі росіяни не погодяться на будь-яку "фіксовану" ціну на свої енергоресурси.

"Цілком можливо, що коли оголосять ціну і коли з грудня почнуть роботу санкції, обсяги продажу російської нафти впадуть катастрофічно. Це однозначно достатньо серйозно вдарить по російському бюджету", – наголосив Пендзин.

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Турецький "контргамбіт"

Економіст вказав, що іншим суттєвим моментом є те, що Росія готувалася до запровадження санкцій, тому достатньо активно формувала свій "тіньовий танкерний флот". Теоретично він мав би постачати нафту в ті країни, які не захотіли б приєднатися до санкцій.

Турки зробили цікавий хід на випередження: вони з грудня запроваджують дуже жорсткий контроль за страхуванням танкерів, які проходять через Босфор. При тому, страхування має бути не лише для захисту, але і відновлення,

– підкреслив експерт.

Він зауважив, що Анкара вимагатиме письмове підтвердження від страхових компаній, які має надати судновласник і по вантажу, і по самому кораблю, щоб пропустити його через Босфор. Це, на думку оглядача, буде дуже потужним ударом по Новоросійському терміналу, який є основним для Росії в наповненні танкерів.

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Фахівець розповів, що до сьогодні механізм постачання був іншим:

обмеження на російську нафту формально не існувало;

танкери вантажилися і виходили у Середземне море;

там відбувалося перевантаження ресурсів у вже частково навантажені танкери з близькосхідною нафтою.

"Так "губилося" походження тієї чи іншої нафти, яка йде на перероблення. Зараз це зробити неможливо, тому що "сірий" танкер просто не пройде через Босфор. Страхові компанії, як правило, європейські. Вони дуже жорстко відстежують санкції. Тому рішення турків надзвичайно серйозно вдарить по перспективах "сірого" продажу російської нафти", – запевнив аналітик.

З його слів, думки російських та іноземних економістів говорять, що найбільше падіння економіки Росії очікується в січні-лютому – це є результат "дуже потужного удару по нафтовому експорту", який має відбутися з грудня.

"Просто треба пам'ятати, що з лютого такі ж обмеження чекають на російські нафтопродукти. Я думаю, що справді, найглибший рівень падіння економіки Росії буде в січні-лютому", – резюмував Пендзин.

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