Продажа российской нефти зимой может рухнуть катастрофически, – экономический эксперт

На мировом рынке энергоресурсов предполагается постепенное уменьшение доли российской нефти. В частности, санкционные ограничения будут касаться "серых" поставок, что существенно повлияет на Кремль.

Продолжение изоляции России усугубит негативные экономические эффекты , что приведет ее к рецессии. Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

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Зависимость России от рынка

Эксперт отметил, что доля доходов от нефтяного бизнеса России составляет от 10 до 20 процентов – в зависимости от цены на нефть. Поэтому сокращение доли поставок, в частности из Китая, может основательно повлиять на поступления в российский бюджет.

Приблизительный объем товарооборота КНР с европейским и американским рынком составляет около 38–45 процентов. Товарооборот с Россией у Китая составляет около 3,2 процента. То есть бесспорно, попасть под "вторичные" санкции Китай не хочет. Поэтому Пекин выводит свой крупный бизнес и становится осторожным по поводу закупки российской нефти,

– объяснил обозреватель.

По его словам, все потому, что формально европейский рынок уже присоединился к санкциям, подготовив так называемый "шестой пакет", которым абсолютно ограничил покупку российской танкерной нефти, кроме трубопроводной по нефтепроводу "Дружба".

"Восьмой пакет" санкций будет устанавливать предельную цену на российскую нефть, которая не будет привязана к цене барреля нефти марки Brent и устанавливается отдельно совместным заявлением стран G7 и Австралии. На сегодняшний день ожидается, что цена на нефть будет где-то около 50–55 долларов . Россияне уже заявили, что они по этой цене продавать ничего не будут", – добавил специалист.

По его мнению, и дальше россияне не согласятся любой "фиксированной" ценой на свои энергоресурсы.

"Вполне возможно, что когда объявят цену и когда с декабря начнут работу санкции, объемы продаж российской нефти упадут катастрофически. Это однозначно достаточно серьезно ударит по российскому бюджету", – подчеркнул Пендзин.

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Турецкий "контргамбит"

Экономист указал, что другим существенным моментом является то, что Россия готовилась к введению санкций, поэтому достаточно активно формировала свой "теневой танкерный флот" . Теоретически он должен поставлять нефть в те страны, которые не захотели бы присоединиться к санкциям.

Турки сделали интересный ход на опережение: они с декабря вводят очень жесткий контроль за страхованием танкеров, проходящих через Босфор. При этом страхование должно быть не только для защиты, но и восстановления,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Анкара потребует письменное подтверждение от страховых компаний, которое должен предоставить судовладелец и по грузу, и по самому кораблю, чтобы пропустить его через Босфор. Это, по мнению обозревателя, будет очень мощным ударом по Новороссийскому терминалу, который является основным для России в наполнении танкеров.

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Специалист рассказал, что до сих пор механизм поставки был другим .

ограничения на российскую нефть формально не существовало;

танкеры грузились и выходили в Средиземное море;

там происходила перегрузка ресурсов в частично нагруженные танкеры с ближневосточной нефтью.

"Так "терялось" происхождение той или иной нефти, которая идет на переработку. Сейчас это сделать невозможно, потому что "серый" танкер просто не пройдет через Босфор. Страховые компании, как правило, европейские. Они очень жестко отслеживают санкции. Поэтому решение турок очень серьезно ударит по перспективам "серой" продажи российской нефти", – заверил аналитик.

По его словам, мнения российских и иностранных экономистов говорят, что наибольшее падение экономики России ожидается в январе-феврале – это результат "очень мощного удара по нефтяному экспорту", который должен состояться с декабря.

"Просто надо помнить, что с февраля такие же ограничения ждут российские нефтепродукты. Я думаю, что действительно, самый глубокий уровень падения экономики России будет в январе-феврале", – резюмировал Пендзин.

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