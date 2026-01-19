Знищили російську ППО на 4 мільярди доларів: В СБУ підбили підсумки за 2025 рік

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" завдали суттєвих втрат ворогу минулого року. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.

Завдяки операції, ворог зазнав суттєвого послаблення оборонного потенціалу. Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про реалізовані плани СБУ за минулий рік?

Підтверджено ураження низки ключових елементів російської системи протиповітряної оборони. Було знищено або виведено з ладу:

зенітні ракетні системи та комплекси С-300, С-350 і С-400.

зенітні ракетні комплекси "Бук-М1" і "Бук-М2".

зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" і "Панцир-С2".

ЗРК "Тор-М1", "Тор-М2" та "Тор-М3".

У СБУ наголошують, що ураження цих цілей дало системний ефект.

Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ворожій ППО та забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу

– зазначили в СБУ.

Також серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених цілей:

радіолокаційні станції 55Ж6У "Небо-У" та "Небо-М".

РЛС "Подльот", "Ніобій", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЕ".

Які ще успішні операції провела СБУ?