19 января, 16:31
2

Уничтожили российскую ПВО на 4 миллиарда долларов: В СБУ подвели итоги за 2025 год

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Спецназовцы "Альфа" уничтожили российское ПВО на сумму около 4 миллиардов долларов в 2025 году.
  • Были поражены ключевые элементы российской ПВО, в частности системы С-300, С-400, а также радиолокационные станции "Небо-У" и "Гамма-Д".

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" нанесли существенные потери врагу в прошлом году. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

Благодаря операции, враг потерпел существенное ослабление оборонного потенциала. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно о реализованных планах СБУ за прошлый год?

Подтверждено поражение ряда ключевых элементов российской системы противовоздушной обороны. Было уничтожено или выведено из строя:

  • зенитные ракетные системы и комплексы С-300, С-350 и С-400.
  • зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Бук-М2".
  • зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2".
  • ЗРК "Тор-М1", "Тор-М2" и "Тор-М3".

В СБУ отмечают, что поражение этих целей дало системный эффект.

Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной вражеской ПВО и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла
– отметили в СБУ.

Также серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных целей:

  • радиолокационные станции 55Ж6У "Небо-У" и "Небо-М".
  • РЛС "Подлет", "Ниобий", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЭ".

Какие еще успешные операции провела СБУ?