Уничтожили российскую ПВО на 4 миллиарда долларов: В СБУ подвели итоги за 2025 год
- Спецназовцы "Альфа" уничтожили российское ПВО на сумму около 4 миллиардов долларов в 2025 году.
- Были поражены ключевые элементы российской ПВО, в частности системы С-300, С-400, а также радиолокационные станции "Небо-У" и "Гамма-Д".
Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" нанесли существенные потери врагу в прошлом году. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.
Благодаря операции, враг потерпел существенное ослабление оборонного потенциала. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Что известно о реализованных планах СБУ за прошлый год?
Подтверждено поражение ряда ключевых элементов российской системы противовоздушной обороны. Было уничтожено или выведено из строя:
- зенитные ракетные системы и комплексы С-300, С-350 и С-400.
- зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Бук-М2".
- зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2".
- ЗРК "Тор-М1", "Тор-М2" и "Тор-М3".
В СБУ отмечают, что поражение этих целей дало системный эффект.
Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной вражеской ПВО и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла
– отметили в СБУ.
Также серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных целей:
- радиолокационные станции 55Ж6У "Небо-У" и "Небо-М".
- РЛС "Подлет", "Ниобий", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЭ".
Какие еще успешные операции провела СБУ?
- СБУ разнесли завод "Атлант Аэро" в Таганроге на котором производили ударно-разведывательные беспилотники.
- Дальнобойные дроны СБУ атаковали один из главных арсеналов России в Костромской области. Арсенал был важным узлом поставки боеприпасов.