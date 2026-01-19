Уничтожили российскую ПВО на 4 миллиарда долларов: В СБУ подвели итоги за 2025 год

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" нанесли существенные потери врагу в прошлом году. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

Благодаря операции, враг потерпел существенное ослабление оборонного потенциала. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Глубокий тыл под огнем: дроны СБУ взорвали арсенал ГРАУ и нефтебазу в России

Что известно о реализованных планах СБУ за прошлый год?

Подтверждено поражение ряда ключевых элементов российской системы противовоздушной обороны. Было уничтожено или выведено из строя:

зенитные ракетные системы и комплексы С-300, С-350 и С-400.

зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Бук-М2".

зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2".

ЗРК "Тор-М1", "Тор-М2" и "Тор-М3".

В СБУ отмечают, что поражение этих целей дало системный эффект.

Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной вражеской ПВО и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла

– отметили в СБУ.

Также серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных целей:

радиолокационные станции 55Ж6У "Небо-У" и "Небо-М".

РЛС "Подлет", "Ниобий", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЭ".

Какие еще успешные операции провела СБУ?